وكالة الأنباء الإسبانية: خافي جراسيا يرحل عن تدريب السد القطري

وافق خافي جراسيا على إنهاء التعاقد مع نادي السد بالتراضي بين الطرفين وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

المدرب الإسباني قاد نادي السد للتتويج بلقب دوري السوبر القطري بفارق 15 نقطة عن الدحيل أقرب منافسيه.

وقال جراسيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تدريب السد كان تجربة ثرية للغاية على المستوى الاحترافي. مرحلة لن أنساها أبدا. أتمنى كل التوفيق للنادي في المستقبل. فضلت الرحيل لأسباب شخصية".

جارسيا قاد السد خلال الموسم الحالي في 22 مباراة حقق الفوز في 20 وتعادل مرتين ولم يتلقى أي هزيمة بمسابقة الدوري القطري.

فيما فشل السد في حجز مقعدا بثمن نهائي دوري أبطال آسيا وودع البطولة من دور المجموعات.

صاحب الـ52 عاما سبق له تدريب أندية مالاجا وفياريال وفالنسيا وألميريا وأوساسونا بالدوري الإسباني.

كما تولى تدريب أندية أولمبياكوس اليوناني وواتفورد الإنجليزي قبل خوض تجربة السد القطري.

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