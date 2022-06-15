فراس عيفية: حاولت مساعدة زملائي.. وعلاء عبد العال حزين لما حدث

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني - حسين الشحات

شدد فراس عيفية لاعب إيسترن كومباني على ضرورة التكاتف والانتفاض بعد الهزيمة من الأهلي.

إيسترن كومباني خسر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجله عيفية بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني.

وصرّح عيفية عبر صدى البلد: "الأهلي نادٍ كبير ومواجهته صعبة لأن أي خطأ سيتسبب في اهتزام شباكك".

وأضاف: "دخلت المباراة وتفكيري أن أساعد زملائي في أي وقت أشارك به".

وأتم: "علاء عبد العال حزين بسبب النتيجة، يجب أن نتكاتف نحن اللاعبون والجهاز الفني والإدارة ونتدارك ذلك".

ورفع عيفية رصيده إلى هدفين في الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن سجل لأول مرة منذ 4 أشهر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر من 20 مباراة.

بينما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند النقطة 13 في المركز الأخير.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي عقب رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتولى الإدارة الفنية فيها سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق.

وهو الاختبار الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الـ20 من المسابقة.

رباعية الأهلي سجلها حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان.

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