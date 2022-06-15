عبد العال: محبط وحزين ويجب الارتقاء بملف التحكيم من أجل الكرة المصرية.. واحترم موقف الأهلي

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني عن استيائه من أداء التحكيم خلال مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الدوري.

وفاز الأهلي على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.

وقال عبد العال خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي فريق كبير لكن ما يحدث في الكرة المصرية أمر صعب ولا تعليق على أداء التحكيم".

وأضاف "تم تحجيم المباراة بالقرارات وأنا محبط وحزين لما يحدث، غير راض عن أحداث اللقاء ودائما (الضعيف بيجوا عليه)".

وأوضح مدرب إيسترن كومباني "لنا ركلة جزاء غير محتسبة ونرجو الارتقاء بملف التحكيم من أجل الكرة المصرية".

وبالحديث عن منافسه في لقاء اليوم شدد "احترم موقف الأهلي بعدم إشراك لاعبيه الدوليين وهو نتاج قرارنا بالموافقة على تأجيل مباراته معنا".

وأضاف "أعتقد أن رغم وجود أليو ديانج في قائمة الأهلي، ولكن من الواضح أن مجلس إدارة النادي والجهاز الفني كانوا على مستوى المسؤولية والتزموا بما جاء في خطاب الرابطة وهو ما عاهدناه منهم ويحسب إليهم".

وتابع مدرب إيسترن كومباني "الأهلي لعب بكامل نجومه وهم لاعبون كبار حتى ولو لم يكونوا غير دوليين، وشاهدنا اليوم تألق مصطفى شوبير بالتصدي لأكثر من كرة".

وكشف علاء عبد العال "لعبت اليوم من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة وفي الحقيقة لا أعلم إذا كان هدف الشحات صحيحا أم جاء من تسلل".

وواصل "سأجلس مع لاعبي إيسترن كومباني لأنهم كانوا بعيدين عن مستواهم وربما شعروا بسهولة المباراة بسبب غياب دوليين الأهلي".

واختتم مدرب إيسترن كومباني تصريحاته "موقفنا صعب من البداية لأن الدوري صعب والهزيمة أمر متوقع أمام الأهلي والزمالك، ولكن المحزن هو الأداء".

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