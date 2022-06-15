الجزائري مهدي زافان يعود للدوري الفرنسي من بوابة كليرمونت

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

زافان

عاد الجزائري مهدي زفان إلى الدوري الفرنسي من بوابة نادي كليرمونت فوت.

زافان لعب الموسم المنصرم بقميص مالاتيا سبور وأنهى تعاقده مع النادي التركي في أبريل الماضي.

وأعلن كليرمونت عن التعاقد مع مهدي زافان لمدة موسيمن مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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الظهير الأيمن صاحب الـ30 عاما لعب الموسم الماضي 24 مباراة وسجل هدف وحيد.

وقال زفان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه الجديد: "سعيد جدا لوجودي في كليرمون فوت ولعودتي إلى فرنسا".

وأضاف "أنا هنا لتقديم خبرتي ولأكون فعالا ولمساعدة هذا النادي الذي يشهد تطور كامل ومليء بالطموحات".

واختتم كليرمونت منافسات الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي بالمركز الـ17 برصيد 36 نقطة.

زفان كان أحد افراد المنتخب الجزائري الحاصل على لقب أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر وخاض 19 مباراة دولية بقميص الخضر.

كما حصل المدافع الدولي الجزائري على لقب كأس فرنسا موسم 2018-2019 بقميص ستاد رين.

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