بعد 520 يوما.. وليد سليمان يستعيد التهديف في الدوري ويسجل في إيسترن كومباني

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

وليد سليمان يحتفل بهدفه في إيسترن كومباني

عاد وليد سليمان نجم الأهلي للتهديف مجددا في مسابقة الدوري بعد غياب 520 يوما، إذ سجل هدف الأحمر الرابع في شباك إيسترن كومباني.

وتغلب الأهلي على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وكانت آخر أهداف وليد سليمان مع الأهلي في الدوري أمام الإنتاج الحربي يوم 12 يناير عام 2021 عندما سجل ثنائية وقتها.

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وبعد تسجيل وليد سليمان ثنائية أمام الإنتاج الحربي في اللقاء الذي انتهى بنفس نتيجة لقاء اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، شارك في ثماني مباريات بالدوري كبديل ولم يسجل.

ودفع سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني بوليد سليمان في الدقيقة 66 بدلا من حسين الشحات.

ورفع وليد سليمان رصيده إلى 66 هدفا في مسيرته بالدوري المصري بينهم 45 هدفا مع الأهلي.

وكان سليمان قد سجل 17 هدفا مع بتروجت وأربعة أهداف مع إنبي.

وشارك وليد سليمان في الموسم الحالي في عشر مباريات وتلك هي ثاني مبارياته في الدوري.

ولعب سليمان تسع دقائق فقط هذا الموسم في الدوري وكانت أمام البنك الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.

أما إيسترن كومباني فيتذيل ترتيب الدوري مع تجمد رصيده عند 13 نقطة في 21 مباراة.

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