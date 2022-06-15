راديو مونت كارلو: كيبا يقترب من العمل تحت قيادة ساري مجددا

يقترب كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي من الرحيل عن البلوز في الصيف الحالي، ولاتسيو تحت قيادة ماوريسيو ساري الأقرب لضمه.

ويبحث لاتسيو عن حارس مرمى جديد بعد انتهاء تعاقد ستراكوشا الحارس الألباني، ومن المتوقع رحيل بيبي رينا.

وفقا لراديو مونت كارلو الفرنسي فيعتبر كيبا الحل بالنسبة لفريق لاتسيو على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وأشار التقرير إلى غضب كيبا من المنافسة مع إدوارد ميندي الحارس الأساسي لفريق تشيلسي.

وسبق لكيبا العمل تحت قيادة ساري من قبل في تشيلسي قبل أن ينتهي المطاف بالمدرب الإيطالي لتدريب لاتسيو.

وكشف التقرير الفرنسي عن تفاوض تشيلسي لضم ستراكوشا بعد انتهاء تعاقده مع لاتسيو في صفقة انتقال حر رغم التقارير التي تزعم حسم فولام الصفقة.

ودفع تشيلسي ما يقرب من 70 مليون يورو للتعاقد مع كيبا من أتليتك بلباو في 2018.

وخاض كيبا 15 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واستقبل الحارس الإسباني 10 أهداف مع تشيلسي هذا الموسم بينما حافظ على شباكه بلا أهداف في ثماني لقاءات.

أما ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو السابق خاض مع الفريق الإيطالي في الموسم المنقضي 31 مباراة وحافظ على شباكه بلا أهداف في 11 منهم.

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