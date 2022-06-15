بعد تعافيه من كورونا.. عودة فتوح لتدريبات الزمالك

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 19:27

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك والمصري

أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعافى فتوح من إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية خاصة قبل الانتظام في المران الجماعي للزمالك.

وفضل الجهاز الفني للزمالك مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام المقبلة، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

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وغاب فتوح بسبب الإصابة عن معسكر منتخب مصر السابق الذي شهد 3 مباريات أمام كل من غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وأيضا مواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

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