خبر في الجول - الأهلي يناقش متابعة تحقيقات وزارة الرياضة في أزمة اتحاد الكرة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 17:20

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا يوم السبت المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فمن ضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة التحقيقات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة في أزمة اتحاد الكرة.

وزارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مقر النادي الأهلي على خلفية مطلب الأحمر من الوزارة بالكشف عن نتيجة التحقيقات في أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال.

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وعلم FilGoal.com أن اللجنة العليا لبحث شكاوى الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، استمتعت لأقوال مسؤولي الأهلي أمس الثلاثاء.

وحضر الاجتماع من جانب الأهلي: سعد شلبي المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية.

بينما ضمت اللجنة 10 أفراد، من بينهم 5 مستشارين للجنة القانونية بالوزارة.

واستمعت اللجنة لمسؤولي الأهلي في جلسة دامت 8 ساعات، تم تقديم خلالها حافظة ضمت 20 مستندًا يشرح ملابسات أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة.

أرسل الأهلي مجموعة من الاستفسارات لاتحاد الكرةعلى خلفية أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الأهلي وزير الرياضة بإعلان نتيجة التحقيقات الخاصة بأزمة الملعب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق بدأ لجنة "بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد" بالوزارةعمل فحص شامل لاتحاد كرة القدم.

وتكونت اللجنة من:

ضياء عبدالتواب الدرجلي - رئيس اللجنة

بهاء سيد - وكيل وزارة، رئيس الإدارية المركزية للرقابة والمعايير

محمد سعيد مازن - وكيل وزارة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير

محمود عزمي - مدير عام الشئون القانونية

ومن المقرر أن تزور اللجنة اتحاد الكرة بعد ذلك.

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