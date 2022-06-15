الثاني.. طلائع الجيش يضم "كانو" قادما من بتروجت

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 22:09

كتب : رضا السنباطي

إسلام عادل كانو - الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش عن تعاقده مع إسلام عادل "كانو" قادمًا من بتروجت في صفقة انتقال حر.

ووقّع كانو على عقدٍ يربطه بـ طلائع الجيش لمدة عامين بعد نهاية عقده مع بتروجت.

ليصير كانو ثاني صفقات طلائع الجيش بعد جلال الشرقاوي الذي انتقل من دمنهور.

وسجل كانو 3 أهداف مع بتروجت في دوري الدرجة الثانية بالموسم المنتهي.

واحتل بتروجت المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

كانو (27 عامًا) يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وبدأ مسيرته في كوكاكولا.

وانتقل بعدها كانو إلى الاتحاد السكندري في 2017، ثم عاد إلى كوكاكولا، ومنه انتقل إلى بتروجت في 2019.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 32 نقطة.

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