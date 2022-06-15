داني ألفيش يرحل عن برشلونة: أنا أسد سعيد ومجنون

أعلن داني ألفيش رحيله عن برشلونة بعد نهاية عقده في فترته الثانية مع الفريق.

ونشر ألفيش رسالة وداعية عبر حسابه على إنستجرام، أوضح فيه أنه لن يجدد تعاقده مع برشلونة.

وقال ألفيش:

"أعزائي مشجعي برشلونة

الآن حانت لحظة وداعنا، كانت أكثر من 8 سنوات مكرسة إلى هذا النادي وتلك الألوان وذلك المنزل، ولكن مثل أي شيء في الحياة، فكل شيء ينتهي، والطرق تتفرع والقصص تُكتَب في أماكن مختلفة.

حاولوا إبعادي ولكن لم يستطيعوا، لا تتخيلون مدى صلابتي ومقاومتي.

مرت سنوات عديدة، وكانت الحياة وكرة القدم وفية تجاه من يحترمونها، وقررا إعطائي فرصة العودة هنا وتوديعكم.

ولكني لن أودعكم قبل أن أبدي امتناني لكل من خلف الكواليس وما يفعلونه حتى تسير أمورنا بشكل مثالي، شكرًا لكم.

أود أن أشكر أيضًا كل الطاقم لهذه الفرصة التي أعطوني إيها في هذا النادي وفرصة ارتداء هذا القميص الرائع مجددًا، لا تدركون مدى فرحتي، آمل ألا تفتقدوا جنوني وبهجتي اليومية.

آمل أن يستطيع من هنا أن يغيروا تاريخ هذا النادي الجميل، أتمنى ذلك من قلبي.

كانوا 23 لقبًا: ثلاثيتان، سداسية، وكتاب ذهبي هائل. الآن أغلق فترة رائعة وسأبدأ أخرى أكثر طموحًا.

لا تنس أيها العالم أبدًا: أسد في التاسعة والثلاثين عامًا لا يزال أسدًا سعيدًا ومجنونًا.

يعيش برشلونة إلى الأبد".

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ألفيش (39 عامًا) انضم إلى برشلونة في يناير الماضي بعقد لمدة نصف موسم.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.

وخاض ألفيش إجمالًا 407 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 104 آخرين.

كما لعب ألفيش لـ باهيا في البرازيل، ثم إشبيلية، ولعب لـ يوفنتوس بعد رحيله عن برشلونة، ثم باريس سان جيرمان، وكانت آخر محطاته قبل العودة لـ برشلونة فريق ساوباولو البرازيلي.

ويمتلك ألفيش 124 مباراة دولية مع البرازيل وهو قائد المنتخب الأول حاليًا.

ويسعى ألفيش لمواصلة مسيرته للمشاركة في كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

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