ذا أثليتك: 50 مليون جنيه إسترليني ستنقل فيليبس إلى مانشستر سيتي

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

كالفن فيليبس - ليدز يونايتد

بعد هالاند وألفاريز، ما زال مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

حسب ذا أثليتك، فإن مانشستر سيتي وضع كالفن فيليبس متوسط ميدان ليدز يونايتد كهدفا جديدا في سوق الانتقالات.

ويسعى بيب جوارديولا بتعويض رحيل قائده البرازيلي فيرناندينو، ويرى في ابن الـ26 عاما البديل المناسب.

أخبار متعلقة
داروين نونيز: سأزعج سواريز بالكثير من الأسئلة عن ليفربول سكاي: بوجبا يرتدي قميص يوفنتوس مطلع يوليو كلوب: نونيز يملك كل ما نبحث عنه في المهاجم مانشستر سيتي يمدد عقد حارسه لموسم جديد

مانشستر سيتي يتوقع أن يتم الاتفاق على الصفقة إذا تم تقديم عرض بين 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وهناك ثقة في مانشستر بأن فيليبس سيضغط لاغتنام الفرصة للانضمام إليهم إذا تم تقديم العرض.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسينضم له جوليان ألفاريز من ريفر بليت والذي تعاقد معه في يناير الماضي وتركه معارا للفريق الأرجنتيني.

شبكة سكاي سبورتس أشارت في وقت سابق لحسم ليدز يونايتد لصفقة انتقال لاعب الوسط مارك روكا من بايرن ميونخ مقابل 10 مليون جنيه إسترليني والذي قد يكون البديل المحتمل لفيليبس.

وبحسب "فوتبول إنسايدر" فإن فيليبس أبلغ إدارة ليدز يونايتد برغبته في الرحيل إلى مانشستر سيتي الصيف الحالي.

ليدز تعاقد في الصيف الحالي مع راسموس كريستنسن الظهير الأيمن وبرندن أرانسون لاعب الوسط المهاجم من سالسبورج النمساوي.

فيليبس يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب 234 مباراة مع ليدز يونايتد منذ 2015.

وسجل 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

ابن الـ26 عاما كان أحد الركائز الأساسية مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي خسرها الأسود الثلاثة في النهائي بركلات الترجيح.

يذكر أن اسم فيليبس ارتبط بمانشستر يونايتد ولكن التقارير الصحفية أكدت أن العداوة بين الشياطين الحمر وليدز يونايتد ستجعل اللاعب لا يفكر في الانتقال.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يتفاوض مجددا مع كيروش

معايير الأهلي لاختيار المدرب

المتأهلون لـ كأس العالم

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة

كالفن فيليبس مانشستر سيتي ليدز يونايتد بيب جوارديولا سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
داروين نونيز: سأزعج سواريز بالكثير من الأسئلة عن ليفربول سكاي: بوجبا يرتدي قميص يوفنتوس مطلع يوليو مانشستر سيتي يمدد عقد حارسه لموسم جديد كلوب: نونيز يملك كل ما نبحث عنه في المهاجم رغبة في كتابة التاريخ.. ليفربول يعلن ضم نونيز ذا أثليتك: منافسة لندنية على ضم رافينيا.. والأزمة المالية تبعده عن برشلونة لمزيد من الحصون الدفاعية.. كومباني مدربا لـ بيرنلي تليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه
أخر الأخبار
بايرن يعلن رحيل حارسيه 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يتعاقد مع موهبة شابة جديدة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ 30.. هل تعرف محمد صلاح جيدا؟ 45 دقيقة | كويز في الجول
رومان سايس ينضم إلى بشكتاش ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد يتفق مع فينيسيوس على التجديد ساعة | ميركاتو
بسبب مبابي.. اتحاد أمريكا الجنوبية يدين فينجر بالعنصرية ساعة | الكرة الأوروبية
يد - علي زين ضمن قائمة برشلونة في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | رياضات أخرى
وزارة الرياضة لـ في الجول: طالبنا بمنح صلاح جواز سفر دبلوماسي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا