داروين نونيز: سأزعج سواريز بالكثير من الأسئلة عن ليفربول

أوضح داروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد بأنه سيزعج مواطنه لويس سواريز بالكثير من الأسئلة حول الريدز.

وأعلن نادي ليفربول تعاقده رسميا مع داروين نونيز قادما من بنفيكا بعد خضوعه للفحص الطبي بنجاح بعقد طويل الأمد.

وقال نونيز في تصريحات لقناة ناديه: "لم تتح لي الفرصة للتواصل مع لويس سواريز حتى الآن. لكنني سأرسل له صورة التقطتها بين جدران النادي".

وأضاف مهاجم بنفيكا السابق "سنتحدث وسأطرح عليه الكثير من الأسئلة ليقدم لي دعمه ومساعدته".

وتابع "سواريز مرجع حقيقي لي لأنه أول لاعب كرة قدم من أوروجواي صنع التاريخ في ليفربول".

وبات نونيز ثالث لاعب أوروجوياني في تاريخ ليفربول بعد لويس سواريز وسيباستيان كواتيس.

وارتدى سواريز قميص ليفربول منذ يناير 2011 إلى يونيو 2014 ونجح بقوة حتى انتقل إلى برشلونة مقابل 82 مليون يورو.

وشارك في 133 مباراة مع ليفربول في كل البطولات، سجل خلالها 82 هدفا وصنع 47.

فيما لعب كواتيس 13 مباراة فقط بقميص الريدز، وسجل هدفا واحدا.

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ويؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه الجديد داروين نونيز يملك كل صفات المهاجم الذي يبحث عنه الريدز.

وقال كلوب لموقع ناديه: "داروين لاعب رائع. هو بالفعل جيد ولكن هناك إمكانيات كبيرة يمكنها أن تتحسن".

وأضاف "يمكننا الاستفادة من رغبته وتعطشه ليكون أفضل مما هو عليه الآن بجانب إيمانه بمشروعنا وما نتطلع إلى القيام به".

وتابع "إنه متحمس للغاية، مما يجعلها علاقة رائعة، خاصة عندما تقدر نقاط القوة لدى بعضنا البعض".

وواصل "نونيز يعتقد أننا نلائمه ونعتقد أنه الشخص المناسب لنا. لديه كل ما نبحث عنه. يمكنه ضبط الإيقاع، جلب الطاقة، تهديد المنافسين. إنه شرس هجوميا وحركته ديناميكية. هو يلعب بدون خوف، كما أنه قوي. أعلم أنه سيثير حماس جماهيرنا".

وأكمل المدرب الألماني "من المهم أن ندرك جميعًا أننا علينا نعمل بشكل مستمر مع داروين. هو أيضًا يدرك ذلك".

واستمر "لدينا خيارات هجومية رائعة بالفعل وهو بات جزءا منها الآن. لا يوجد أي ضغط عليه إطلاقًا. لقد وقع لفترة طويلة ونعتزم رعاية موهبته ورؤيتها تنمو".

وأتم "نونيز أحدث إضافة لعائلة ليفربول الرائعة وأنا متأكد من أن مشجعينا سيجعلونه يشعر وكأنه في منزله منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قميص ليفربول على جسده".

بنفيكا أعلن في وقت سابق اتفاقه مع ليفربول على انتقال نونيز.

وذكر بنفيكا في بيانٍ رسمي أن الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو إضافات.

وسيرتدي اللاعب الرقم 27 مع ليفربول.

قال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد حقا ويسعدني أن أكون هنا في ليفربول. أشكر صديقتي ووالدي وابني الذي هو مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي. لقد كانوا مهمين حقا بالنسبة لي في مراحل مسيرتي المهنية. أنا فخور بهم وبالعمل الذي نقوم به أنا وشريكي كفريق واحد وأنا ممتن لها لكوني هنا".

وواصل "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول. لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا وهذا أسلوبي في اللعب. هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أنه سيلائم أسلوبي".

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وتابع "كما قلت، لقد شاهدت الكثير وهو ناد كبير وآمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق".

واستطرد "عندما وصلت إلى ملعب التدريب، فوجئت حقا برؤية التكوين والهيكل وجميع الجوائز هنا. يمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بالمزيد من الألقاب ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز معروضة، يمكنك أن تقول " انظر، كنت جزءا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب".

وأتم "هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول للفوز بالبطولات والألقاب. أريد الفوز بالكثير من الألقاب في ليفربول".

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي في وقتٍ سابق أن العقد سيمتد لـ 6 مواسم مقبلة.

ويعد نونيز ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد البرتغالي فابيو كارفاليو الذي انتقل من فولام.

نونيز (22 عامًا) بدأ مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

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وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ولعب نونيز 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.





























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