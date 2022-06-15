دوناروما غاضبا بعد خماسية ألمانيا: متى فعلت هذا الخطأ أمام ريال مدريد.. انطلقوا إذا أردتم لومي

أعرب جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا عن غضبه بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأتزوري ضد ألمانيا.

وسقط منتخب إيطاليا في فخ الخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وقال دوناروما لـ "راي" سبورت عقب المباراة: "إذا كنت تريد إثارة الجدل وإلقاء اللوم عليّ، فلا بأس، سأقبل ذلك".

وأضاف "نحن غاضبون، لا توجد أعذار، علينا العودة إلى هناك وإثبات أن هذا ليس نحن، ببساطة لا توجد أعذار".

وتابع "كنا نفتقر إلى كل شيء الليلة، تعرضنا للإجهاد كثيرا في الفترة الماضية، لكننا لا نريد أعذار، الآن سننظر في عيون بعضنا البعض ونحلل كل شيء".

وأكمل "كلنا ارتكبنا أخطاء، كان بإمكاني التعامل مع الموقف بشكل أفضل عند 4-0، لكنك تتعلم من الأخطاء، نريد الراحة الآن والعودة بشكل أقوى".

ورد دوناروما على انتقادات تكرار الأخطاء في التصدي، قائلا: "متى حدث ذلك من قبل؟ متى فعلت هذا الخطأ ضد ريال مدريد؟ إذا أردنا إثارة الجدل حول هذه الأشياء، فلا بأس، أنا هنا للتحدث نيابة عن الفريق، إذا كنت تريد أن تلومني، حسنًا، سأتحمل اللوم، أنا القائد وسأواصل مسيرتي مرفوع الرأس".

ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا من نظيره الألماني في مباراة رسمية بعد 10 مباريات سابقة عرفت 4 انتصارات للأتزوري و6 تعادلات.

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