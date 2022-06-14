مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن الهزيمة الثقيلة ضد ألمانيا لن تؤثر على عملية تطوير الأتزوري.

وسقط منتخب إيطاليا في فخ الخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني لشبكة "راي سبورت" عقب اللقاء: "أمر مؤسف أن ننهي المباريات بهذا الشكل، ألمانيا كانت أفضل وكنا نعلم ذلك، منحنهم الكثيرة من المساحات في الشوط الأول".

أخبار متعلقة
دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا تكتسح أرمينيا.. وأوكرانيا تتعادل أمام جمهورية أيرلندا دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية

وأضاف "هناك بعض الأشياء الجيدة، رغم من النتيجة، وهي مؤسفة، يظل موقف المجموعة مفتوحا على مصرعيه".

وأكمل "ارتكبنا أخطاءً لأننا لم ندافع كوحدة واحدة، بعض الأشياء لم تعمل، حاولنا التعافي، وأصبح الملعب مفتوحا للمرتدات بـ 3 لاعبين، وهو ما جعل هناك مخاطرة".

وأردف "هناك طريق، نحن نخاطر وهذا لن يمحي ما سبق، ستكون هناك لحظات جيدة وسيئة، الأمور مفتوحتة وسنرى ماذا سيحدث في سبتمبر".

وأتم "لدينا العديد الذين خاضوا مباراتهم الأولى اليوم، حظينا بـ 4-5 فرص، وكانت ألمانيا أفضل".

لأول مرة يخسر منتخب إيطاليا من نظيره الألماني في مباراة رسمية بعد 10 مباريات سابقة عرفت 4 انتصارات للأتزوري و6 تعادلات.

لأول مرة يستقبل منتخب إيطاليا 5 أهداف في مباراة واحدة منذ الخسارة من يوغوسلافيا 6-1 عام 1957.

وأصبح ويلفريد جنونتو أصغر لاعب يسجل للأتزوري بعمر 18 عاما و221 يوما متخطيا برونو نيكولي (18 عاما و258 يوما).

وخسرت أيضا إنجلترا بنتيجة 4-0 أمام جماهيرها ضد المجر.

وانقلبت المجموعة رأسا على عقب بعد نهاية اللقائين.

المجر أصبحت في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب ألمانيا برصيد 6 نقاط، بعدما حققوا الفوز الأول.

تراجع الأتزوري للمركز الثالث برصيد 5 نقاط متكبدا أول خسارة.

وتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطتين ودون فوز حتى الآن.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني

تعرف على كل المتأهلين لكأس العالم

إنجاز تاريخي لـ كوستاريكا

تفاصيل عمل لجنة وزارة الرياضة في الأهلي

اقدم مدربي الدوري المصري بعد رحيل موسيماني

دوري الأمم الأوروبية إيطاليا روبرتو مانشيني ألمانيا
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا تكتسح أرمينيا.. وأوكرانيا تتعادل أمام جمهورية أيرلندا دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم 2022 تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022 انتهت دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (5) (2) إيطاليا.. فوز تاريخي موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 22-23.. وإعلان جدول المباريات خلال شهر.. بوردو يهبط من الدرجة الأولى للثالثة في الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
خبر في الجول – اتحاد الكورة يفاوض كيروش ليتولى تدريب منتخب مصر 3 دقيقة | منتخب مصر
فانتازي في الجول - تعرف على أبرز اللاعبين قبل بداية الجولة 22 من الدوري المصري 15 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب كوريا: مباراة مصر كانت مفيدة.. سجلنا 4 أهداف من مواقف مختلفة 23 دقيقة | منتخب مصر
مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: الخميس إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد.. وليس دورنا التعاقد مع مدرب المنتخب 52 دقيقة | الكرة المصرية
دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا تكتسح أرمينيا.. وأوكرانيا تتعادل أمام جمهورية أيرلندا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا