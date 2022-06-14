مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن الهزيمة الثقيلة ضد ألمانيا لن تؤثر على عملية تطوير الأتزوري.

وسقط منتخب إيطاليا في فخ الخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني لشبكة "راي سبورت" عقب اللقاء: "أمر مؤسف أن ننهي المباريات بهذا الشكل، ألمانيا كانت أفضل وكنا نعلم ذلك، منحنهم الكثيرة من المساحات في الشوط الأول".

وأضاف "هناك بعض الأشياء الجيدة، رغم من النتيجة، وهي مؤسفة، يظل موقف المجموعة مفتوحا على مصرعيه".

وأكمل "ارتكبنا أخطاءً لأننا لم ندافع كوحدة واحدة، بعض الأشياء لم تعمل، حاولنا التعافي، وأصبح الملعب مفتوحا للمرتدات بـ 3 لاعبين، وهو ما جعل هناك مخاطرة".

وأردف "هناك طريق، نحن نخاطر وهذا لن يمحي ما سبق، ستكون هناك لحظات جيدة وسيئة، الأمور مفتوحتة وسنرى ماذا سيحدث في سبتمبر".

وأتم "لدينا العديد الذين خاضوا مباراتهم الأولى اليوم، حظينا بـ 4-5 فرص، وكانت ألمانيا أفضل".





































لأول مرة يخسر منتخب إيطاليا من نظيره الألماني في مباراة رسمية بعد 10 مباريات سابقة عرفت 4 انتصارات للأتزوري و6 تعادلات.

لأول مرة يستقبل منتخب إيطاليا 5 أهداف في مباراة واحدة منذ الخسارة من يوغوسلافيا 6-1 عام 1957.

وأصبح ويلفريد جنونتو أصغر لاعب يسجل للأتزوري بعمر 18 عاما و221 يوما متخطيا برونو نيكولي (18 عاما و258 يوما).

وخسرت أيضا إنجلترا بنتيجة 4-0 أمام جماهيرها ضد المجر.

وانقلبت المجموعة رأسا على عقب بعد نهاية اللقائين.

المجر أصبحت في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب ألمانيا برصيد 6 نقاط، بعدما حققوا الفوز الأول.

تراجع الأتزوري للمركز الثالث برصيد 5 نقاط متكبدا أول خسارة.

وتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطتين ودون فوز حتى الآن.

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