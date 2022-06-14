أشرف صبحي: الخميس إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد.. وليس دورنا التعاقد مع مدرب المنتخب

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد بالوزارة يوم الخميس.

وكلفت وزارة الرياضة لجنة بحث الشكاوى والفساد لبحث أزمة الأهلي مع الاتحاد المصري بشأن أزمة خطاب نهائي دوري أبطلا إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة العليا لبحث شكاوى الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، استمتعت لأقوال مسؤولي الأهلي. (من هنا)

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وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "وضعنا مهلة حتى يوم الخميس لنعلم ما هو الموقف وإعلان نتيجة لجنة بحث الشكاوى والفساد للرأي العام".

وكشف "اللجنة الاستشارية ستعلن كل شيء وليس وزير الرياضة، والخميس إن شاء الله يكون الأمر منتهي".

أما عن منتخب مصر فقال وزير الرياضة: "ليس دور الوزير التعاقد مع مدرب المنتخب، ولكن نتابع كل شيء وحال وجود مشكلة بالطبع سأعرف كيف أتصرف".

وتابع أشرف صبحي "هدفنا أن يكون المنتخب المصري على أعلى مستوى، يجب أن تكون هناك رؤية مبكرة واستكمال ما تم عمله الفترة الماضية".

وشدد "المنتخب حاليا في فترة انتقالية، من ستة أشهر منتخبنا كان ينافس بشكل قوي وشمل عناصر لم تكن موجودة بذلك العدد".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "خلال فترة كيروش قلت أنه يجب استكمال مسيرته بسبب اختلاف شكل المنتخب ومشروع حتى أمم إفريقيا 2023 وكأس العالم 2026 ويكون الأمر مشروعا وليس حساب بالقطعة".

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