دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا تكتسح أرمينيا.. وأوكرانيا تتعادل أمام جمهورية أيرلندا

اكتسحت اسكلتندا مضيفتها أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب فازجين سارجسيان الجمهوري، بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

فاهان بيتشاختشيان افتتح التسجيل لـ أرمينيا بعد مرور 6 دقائق فقط.

لكن اسكتلندا ردت بقوة برباعية بواسطة ستيوارت أرمسترونج، وجون ماكجين، وتشي آدامز في الدقائق 14، و45، و50، و54.

لترفع اسكتلندا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط في قاع المجموعة.

كما تعادل أوكرانيا أمام ضيفتها جمهورية أيرلندا بهدف لكل طرف في ملعب مييسكي في بولندا.

ناثان كولينز لاعب بيرنلي تقدم للبريطانيين في الدقيقة 31، فيما أدرك أرتيم دوفبيك التعادل لـ أوكرانيا في الدقيقة 47.

لترفع أوكرانيا رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما رفعت جمهورية أيرلندا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة من نفس المستوى، فازت البوسنة والهرسك على فنلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب بيلينو بولي.

تقدّم ميراليم بيانيتش لـ البوسنة والهرسك من ركلة جزاء بعد مرور 5 دقائق.

لكن فنلندا عادت سريعًا بواسطة نجمها تيمو بوكي الذي سجل في الدقيقة العاشرة.

المباراة اشتعلت عندما تقدمت فنلندا في الدقيقة 18 بواسطة بنجامين كالمان.

لكن البوسنة عادت بهدفين في الدقيقتين 29 و58 عن طريق إدين دجيكو نجم إنتر ميلان.

ليرفع دجيكو رصيده إلى 62 هدفًا دوليًا في صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده.

ورفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد فنلندا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة فازت مونتينجرو بثلاثية نظيفة على مضيفتها رومانيا في العاصمة بوخارست.

ستيفان موجوشا مهاجم إنتشيون يونايتد الكوري سجل ثلاثية لبلاده مونتينجرو في الدقائق 42 و56 و63.

ليرفع موجوشا رصيده إلى 15 هدفا دوليا مع بلاده.

الفوز رفع رصيد مونتينجرو إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة الأولى للمستوى الثالث، فازت تركيا على ليتوانيا بهدفين دون رد في ملعب جورسيل أكسيل.

سجل كان أيهان وهاكان تشالهانوجلو هدفي تركيا في الدقيقتين 37 و54.

لترفع تركيا رصيدها إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما عجزت ليتوانيا عن حصد نقطتها الأولى وظلت في قاع المجموعة.

كما تعادلت لوكسمبورج أمام جزر الفارو بهدفين لكل طرف.

لوكسمبورج سجلت بواسطة جيرسون رودريجيش، ولياندرو باريرو. فيما سجل جوان بيارتليو هدفي جزر الفارو.

لترفع لوكسمبورج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جزر الفارو عند 4 نقاط.

وفي المجموعة الأولى للمستوى الرابع، فازت مولدوفا على أندورا بهدفين مقابل هدف واحد بملعب زيمبرو.

مولدوفا سجل من ركلتي جزاء بواسطة ميخايل كايماكوف وإيون نيكولايسكو في الدقيقتين 26 و50. بينما سجل ماريكو فييرا هدف أندورا الوحيد في الدقيقة 45.

لترفع مولدوفا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد أندورا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

كما فازت لاتفيا على مضيفتها ليختنشتاين بهدفين دون رد في ملعب رينبارك.

سجل فلاديسلاف جوتكوفسكيس في الدقيقتين 20 و28.

لتبتعد لاتفيا في الصدارة برصيد 12 نقطة، ويظل رصيد ليختنشتاين خاليًا.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني

تعرف على كل المتأهلين لكأس العالم

إنجاز تاريخي لـ كوستاريكا

تفاصيل عمل لجنة وزارة الرياضة في الأهلي

اقدم مدربي الدوري المصري بعد رحيل موسيماني