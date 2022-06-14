دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا

فاز منتخب هولندا على نظيره الويلزي في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول.

وشهدت المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاث إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

وافتتحت هولندا التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق نوه لانج ويضيف كودي جابكو الثاني عند الدقيقة 23.

وقلصت ويلز النتيجة في الدقيقة 26 عن طريق برنان جونسن ثم عادل جاريث بيل النتيجة في الدقيقة 92 قبل أن يعود ممفيس ديباي ويحسم النتيجة في الدقيقة 93.

وأصبح ديباي الهداف الثاني لمنتخب بلجيكا (42 هدفا) متساويا مع كلاس يان هونتيلار.

ولحساب منافسات المجموعة ذاتها، فازت بلجيكا على بولندا في المباراة التي أقيمت على ملعب "ناردوي" بالعاصمة البولندية وارسو.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ميتشي باتشواي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالآتي:

هولندا تتصدر برصيد 10 نقاط.

فيما تأتي بلجيكا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

بينما تحتل بولندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

أما ويلز تتذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

















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