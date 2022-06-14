دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 23:02

كتب : إسلام أحمد

إيطاليا - ألمانيا

نتائج ضخمة وتاريخية تحققت في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تحقق أول فوز رسمي في تاريخها على إيطاليا بنتيجة 5-2 والمجر تسحق إنجلترا على أرضها برباعية دون رد.

وانقلبت المجموعة رأسا على عقب بعد نهاية اللقائين.

المجر أصبحت في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب ألمانيا برصيد 6 نقاط، بعدما حققوا الفوز الأول.

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تراجع الأتزوري للمركز الثالث برصيد 5 نقاط متكبدا أول خسارة.

وتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطتين ودون فوز حتى الآن.

ألمانيا × إيطاليا

لأول مرة يخسر منتخب إيطاليا من نظيره الألماني في مباراة رسمية بعد 10 مباريات سابقة عرفت 4 انتصارات للأتزوري و6 تعادلات.

لأول مرة يستقبل منتخب إيطاليا 5 أهداف في مباراة واحدة منذ الخسارة من يوغوسلافيا 6-1 عام 1957.

وأصبح ويلفريد جنونتو أصغر لاعب يسجل للأتزوري بعمر 18 عاما و221 يوما متخطيا برونو نيكولي (18 عاما و258 يوما).

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تشكيل المباراة

قاد تيمو فيرنر هجوم ألمانيا،وشارك يوناس هوفمان في وسط الناسيونال مانشافت بعدما سجل ضد إنجلترا والمجر.

وبدأ جياكومو راسبادوري في هجوم إيطاليا، وواصل روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الاعتماد على الشباب.

وصف المباراة

تصدى مانويل نوير في الدقيقة 9 لتسديدة من راسبادوري، رد الألمان جاء قويا.

عرضية من دافيد راوم من الجهة اليسرى قابلها جوشوا كيميتش بتسديدة أرضية في الشباك، هدف جاء بعد 10 أيام من تسجيله هدفا في لقاء الذهاب.

في الدقيقتين 33 و39 تصدى جانلويجي دوناروما لفرصتين من يوناس هوفمان وليروي ساني.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء للناسيونال مانشافت ترجمها إلكاي جوندوجان بنجاح في الشباك منهيا الشوط الأول بالتقدم 2-0.

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ملعب بوروسيا بارك شهدف الهدف الثالث في الدقيقة 51 من توقيع توماس مولر.

ومن ثم عاقب تيمو فيرنر الضيوف بتسجيل هدفين في الدقيقتين 68 و69.

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وقلص ويلفريد جنونتو النتيجة في الدقيقة 78 ليصبح أصغر مسجل في تاريخ إيطاليا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من سجل أليساندرو باستوني الهدف الثاني برأسية لتنتهي المباراة بخسارة إيطالية.

إنجلترا × المجر

وللمرة الثانية خلال 10 أيام يسقط الأسود الثلاثة أمام المجر بعد الخسارة ذهاب بنتيجة 1-0، بعدما انتظر المجريون 60 عاما لتحقيق أول انتصار على إنجلترا منذ كأس العالم 1962.

ولأول مرة تخسر إنجلترا بفارق 4 أهداف على ملعبها منذ مارس 1928 منذ الخسارة من اسكتلندا 5-1.

كما أصبح منتخب إنجلترا من يتعرض لاعبيه للطرد في دوري الأمم برصيد 4 لاعبين.

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وصف المباراة

على ملعب مولينو سقط الإنجليز برباعية دون مقابل.

رولاند سالاي سجل هدف الضيوف الأول بتسديدة قوية على يسار المرمى في الدقيقة 16.

ضغط إنجلترا زاد بحثا عن التعادل وقلب النتيجة.

لكن الضيوف زادوا الفارق عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 70.

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كاد رحيم سترلينج أن يقلص الفارق في الدقيقة 76 ومرت كرته بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 78 ردت العارضة رأسية هاري كين.

سولت ناجي سجل الثالث للمجر في الدقيقة 80 بتسديدة قوية.

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وأكمل الأسود الثلاثة اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد جون ستونز إثر حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

الضيوف استغلوا النقص العددي فسجل آدم ناجي الهدف الرابع في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بنتيجة تاريخية.

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