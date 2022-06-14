بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم 2022

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

كأس العالم

اكتملت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد تأهل كوستاريكا على حساب نيوزلندا.

وضمن منتخب كوستاريكا تأهله بعد الفوز على نيوزلندا بهدف دون مقابل في الملحق النهائي للتأهل إلى المونديال.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

كرة كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

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