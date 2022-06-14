الإسماعيلي يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدي ويفتقد جهود عماد حمدي

استعاد الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وانتظم عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي فى مران فريقه الذى أقيم مساء اليوم تحضيرًا لملاقاة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن جانبه أعلن الدكتور مجدي باز طبيب الفريق جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة ولكن مشاركته من عدمها باتت وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

وغاب متوسط ميدان الدراويش عن صفوف الفريق خلال التدريبات الماضية بالإضافة إلى المباراتين الوديتين ضد الداخلية والبنك الأهلي.

بينما تأكد بشكل نهائي غياب عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق بعدما للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال التدريبات الأخيرة والتى ستبعده عن الفريق لمدة تصل إلى أسبوع.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولين العرب الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة تشهد أيضًا غياب محمود عبد العاطي دونجا وحسن ياسين بسبب عدم جاهزيتهما الطبية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

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