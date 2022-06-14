الإسماعيلي يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدي ويفتقد جهود عماد حمدي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

استعاد الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وانتظم عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي فى مران فريقه الذى أقيم مساء اليوم تحضيرًا لملاقاة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن جانبه أعلن الدكتور مجدي باز طبيب الفريق جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة ولكن مشاركته من عدمها باتت وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد الإسماعيلي: الكومي ينهي أزمة الأرجنتيني دوريجاراي الإسماعيلي يتعادل وديا مع الداخلية رغم التعادلين.. مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب المباراتين الوديتين

وغاب متوسط ميدان الدراويش عن صفوف الفريق خلال التدريبات الماضية بالإضافة إلى المباراتين الوديتين ضد الداخلية والبنك الأهلي.

بينما تأكد بشكل نهائي غياب عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق بعدما للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال التدريبات الأخيرة والتى ستبعده عن الفريق لمدة تصل إلى أسبوع.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولين العرب الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة تشهد أيضًا غياب محمود عبد العاطي دونجا وحسن ياسين بسبب عدم جاهزيتهما الطبية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

الخطيب يزور مران الأهلي

ليفربول يعلن صفقته المدوية

حقيقة "منشور استقالة بركات"

هل يستقيل إيهاب جلال

سقوط مدوٍ للكويت

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
أشرف صبحي: الخميس إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد.. وليس دورنا التعاقد مع مدرب المنتخب عبد العال لـ في الجول: ملتزمون بخطاب رابطة الأندية بشأن مواجهة الأهلي.. وسنرى ما سيحدث مع ديانج بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة
أخر الأخبار
مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: الخميس إعلان نتيجة عمل لجنة بحث الشكاوى والفساد.. وليس دورنا التعاقد مع مدرب المنتخب 10 دقيقة | الكرة المصرية
دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا تكتسح أرمينيا.. وأوكرانيا تتعادل أمام جمهورية أيرلندا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم 2022 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد العال لـ في الجول: ملتزمون بخطاب رابطة الأندية بشأن مواجهة الأهلي.. وسنرى ما سيحدث مع ديانج ساعة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا