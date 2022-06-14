بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا

أصبح الأرجنتيني نيستور لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا.

وأصبح لورينزو البالغ 54 عاما المدرب رقم 41 لكولومبيا عبر تاريخها، والأرجنتيني السابع الذي يقود اللوس كافيتيروس.

وتستمر مهمة لورينزو على رأس المنتخب الكولومبي حتى 2026 والهدف التأهل لكأس العالم المقامة في أمريكا الجنوبية والمكسيك وكندا.

ويخلف لورينزو، الكولومبي رينالدو رويدا والذي أقيل في أبريل الماضي عقب الفشل في قيادة اللوس كافيتيروس في التأهل لكأس العالم 2022.

وسيكون لويس بيريا مدافع كولومبيا السابق وأتليتكو مدريد الإسباني مساعد لورينزو، إذ سبق له قيادة فريق أتليتكو جونيور الكولومبي.

📸 Imágenes de la presentación de nuestro nuevo D.T. Néstor Lorenzo 🤜🤛 ¡Vamos Profe! #VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/KLG1aidKlH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 14, 2022

وقضى لورينزو 14 عاما كمدرب مساعد لمواطنه خوسيه بيكرمان في منتخب الأرجنتين للشباب والأول ثم أندية مكسيكية وأخيرا منتخب كولومبيا.

وتواجد لورينزو كمدرب مساعد لخوسيه بيكرمان في كأس العالم 2006 مع الأرجنتين، و2014 و2018 مع كولومبيا.

وأيضا عمل في أندية تولوكا وتيجيريس أونال المكسيكي، وقاد مؤخرا فريق ميلجار البيروفي.

Conoce la carrera de nuestro nuevo D.T. Néstor Lorenzo 👇#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/pqiQGoGUpY — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 14, 2022

وقاد الفريق في 58 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وتعادل في 10 وخسر 16 بجميع المسابقات.

ولم يتأهل اللوس كافيتيروس لكأس العالم بعدما احتل المركز السادس في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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