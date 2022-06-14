بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:10

كتب : إسلام أحمد

نيستور لورينزو - المدير الفني لمنتخب كولومبيا

أصبح الأرجنتيني نيستور لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا.

وأصبح لورينزو البالغ 54 عاما المدرب رقم 41 لكولومبيا عبر تاريخها، والأرجنتيني السابع الذي يقود اللوس كافيتيروس.

وتستمر مهمة لورينزو على رأس المنتخب الكولومبي حتى 2026 والهدف التأهل لكأس العالم المقامة في أمريكا الجنوبية والمكسيك وكندا.

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ويخلف لورينزو، الكولومبي رينالدو رويدا والذي أقيل في أبريل الماضي عقب الفشل في قيادة اللوس كافيتيروس في التأهل لكأس العالم 2022.

وسيكون لويس بيريا مدافع كولومبيا السابق وأتليتكو مدريد الإسباني مساعد لورينزو، إذ سبق له قيادة فريق أتليتكو جونيور الكولومبي.

وقضى لورينزو 14 عاما كمدرب مساعد لمواطنه خوسيه بيكرمان في منتخب الأرجنتين للشباب والأول ثم أندية مكسيكية وأخيرا منتخب كولومبيا.

وتواجد لورينزو كمدرب مساعد لخوسيه بيكرمان في كأس العالم 2006 مع الأرجنتين، و2014 و2018 مع كولومبيا.

وأيضا عمل في أندية تولوكا وتيجيريس أونال المكسيكي، وقاد مؤخرا فريق ميلجار البيروفي.

وقاد الفريق في 58 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وتعادل في 10 وخسر 16 بجميع المسابقات.

ولم يتأهل اللوس كافيتيروس لكأس العالم بعدما احتل المركز السادس في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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