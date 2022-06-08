تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول، إلى الشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي يوم 14 يونيو الجاري.

وشدد الاتحاد الكوري الجنوبي في خطابه لنظيره المصري، على التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري الجنوبي.

🔴 | الاتحاد الكوري الجنوبي يخاطب نظيره المصري لتأكيد سداد قيمة الطائرة الخاصة بالكامل 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ofyGUeUZGR — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي في وقت سابق عن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

ويستعد حاليا منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي غدا الخميس في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان إيهاب جلال حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب غينيا بنتيجة 1-0.

منتخب مصر الأول سبق والتقى كوريا الجنوبية 17 مرة من قبل، جميعها وديات، فازت مصر 5 مرات، مقابل فوز كوريا الجنوبية 5 مرات، والتعادل 7 مرات.

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