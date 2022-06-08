ماركا: الحكم النهائي خلال يومين.. فيفا على وشك استبعاد الإكوادور من كأس العالم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

بيرون كاستيو

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد استبعاد منتخب الإكوادور من منافسات كأس العالم 2022.

ويطالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت ماركا عن وثيقتين "ستتسببان في استبعاد الإكوادور" وفقًا للصحيفة الإسبانية، خصوصًا أن فيفا تنظر فيهما بالفعل.

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الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بـ كاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

وذكرت صحيفة ماركا أن فيفا سينطق بالحكم النهائي يوم الجمعة المقبل 10 يونيو.

اتهامات بالتزوير

كاستيو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وزعم الاتحاد التشيلي في بلاغه إلى فيفا أن كاستيو من مواليد كولومبيا عام 1995 وليس الإكوادور عام 1998.

وأشارت تشيلي في بيان رسمي: "وفقا لكل المعلومات والوثائق التي قمنا بجمعها، فإن التحقيقات التي أُجريت في الإكوادور، بما فيها تقرير جنائي من قبل إدارة السجل المدني يوضح وجود تضارب في شهادة الميلاد التي يقدمها اللاعب".

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.

وتتواجد الإكوادور في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2022 رفقة قطر والسنغال وهولندا.

وحال استبعاد الإكوادور ستدخل تشيلي مباشرةً بدلًا منها في مقعدها بالمجموعة الأولى.

أزمة نفسية

وانهار كاستيو خلال إحدى مباريات فريقه برشلونة أمام أوكاس شهر مايو الماضي بالدوري الإكوادوري.

وارتكب كاستيو ركلة جزاء، قبل أن ينهار باكيًا ويطلب الاستبدال من مدربه ويغادر المباراة.

وانفجر خورخي سيليكو المدير الفني لـ برشلونة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ودافع بشراسة عن كاستيو.

وقال المدرب: "الفتى بيرون ضحية لقوة الإعلام في العصر الحديث".

وأتم: "إنه يحمل عبئًا نفسيًا هائلًا، وبالنسبة لي فإن تدربه مع الفريق هو شيء يُحترَم. يجب أن نتعامل مع الأمور بمزيدٍ من الحرص".

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