مؤتمر إيهاب جلال: الهزيمة أمام كوريا لا تعبر عن سير المباراة.. وسأحصل على إجازة لمدة أسبوع

يرى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن خسارة الفراعنة أمام كوريا الجنوبية لا تعبر عن سير المباراة بين الفريقين.

وخسر منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية 4-1 في مباراة ودية جمعت المنتخبين في العاصمة الكورية سيول. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "منتخب كوريا كان موفق، حصل على 5 فرص في المباراة سجل منها 4 أهداف".

وأضاف "لعبنا بشكل مختلف وهجوم منتخب مصر أدى بشكل جيد جدا ولكن كان هناك بعض التسرع في الهجمات".

وواصل "ثلاثي هجوم المنتخب سببوا بعض المشاكل لدفاع كوريا في المباراة".

وأشار "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة وعن عدد الفرص التي أتيحت لمنتخب كوريا، لكنهم استغلوا الفرص جيدا ولديهم لاعبين مميزين".

وأكمل "هدفين من رباعية كوريا في آخر 5 دقائق من المباراة".

واستمر في تصريحاته "أتوجه بالتحية للاعبي المنتخب ومثل هذه المباريات تزيد من خبرتهم للمستقبل".

وشرح "سون تأثيره كبير على كوريا وهو أخطر لاعب في المنتخب وعندما يستلم الكرة يطمئن زملائه وهو قادر على أن يقدم مستوى مختلف وإمكانياته أكبر من باقي اللاعبين".

واستطرد "بذلنا مجهود كبير في الشوط الأول ولكن الأهداف التي سكنت شباكنا سببها عدم التوفيق وليس الإرهاق البدني".

وأتم تصريحاته "سأحصل على إجازة لمدة أسبوع بعدها أعود إلى مصر".

اقرأ أيضا

خسائر مانشستر تحبط الميركاتو

تأهل تاريخي لـ فلسطين

صفقة جديدة لأحد كبار الدوري الإنجليزي

الأهلي يرفض رحيل بانون