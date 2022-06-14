تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

رفض الأهلي عرضين خليجيين للتعاقد مع مدافعه بدر بانون وفقا لموقع " le 360" المغربي.

وعاد بانون للمشاركة مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب منذ إصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي.

وأوضح الموقع المغربي أن الأهلي رفض عرضين من العين الإماراتي وقطر القطري للتعاقد مع بانون هذا الصيف.

أخبار متعلقة
تيليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-6-2022 - مصر وكوريا.. ومواجهة نارية في دوري الأمم

وأضاف أن عرض النادي القطري بلغ 2.5 مليون دولار للتعاقد مع المدافع المغربي .

ويرفض النادي الأهلي فكرة التخلي عن بانون في الوقت الحالي انتظارا لموقف المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي أعلن خلال الساعات الماضية إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وشارك بدر بانون مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 10 مباريات بجميع المسابقات.

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الأهلي صيف 2020 قادما من الرجاء المغربي وحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس مصر.

بدر بانون الأهلي العين الإماراتي قطر القطري
نرشح لكم
مباشر - كوريا الجنوبية (2)-(0) مصر.. تسديدة ياسر تمر جوار المرمى تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون 10 دقيقة | الكرة المصرية
تيليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه ساعة | ميركاتو
تشكيل كوريا - سون يقود الهجوم أمام مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر - كوريا الجنوبية (2)-(0) مصر.. تسديدة ياسر تمر جوار المرمى ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل تونس - فرجاني أساسي أمام اليابان.. والجزيري ومعلول على مقاعد البدلاء ساعة | الوطن العربي
تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا