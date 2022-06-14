تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون

رفض الأهلي عرضين خليجيين للتعاقد مع مدافعه بدر بانون وفقا لموقع " le 360" المغربي.

وعاد بانون للمشاركة مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب منذ إصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي.

وأوضح الموقع المغربي أن الأهلي رفض عرضين من العين الإماراتي وقطر القطري للتعاقد مع بانون هذا الصيف.

وأضاف أن عرض النادي القطري بلغ 2.5 مليون دولار للتعاقد مع المدافع المغربي .

ويرفض النادي الأهلي فكرة التخلي عن بانون في الوقت الحالي انتظارا لموقف المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي أعلن خلال الساعات الماضية إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وشارك بدر بانون مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 10 مباريات بجميع المسابقات.

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الأهلي صيف 2020 قادما من الرجاء المغربي وحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس مصر.