تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر ليفربول

يواجه مانشستر يونايتد خسائر مالية ضخمة تعد هي الأكبر في تاريخ النادي على الإطلاق بحسب موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" الإنجليزي.

واختتم يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز السادس برصيد 58 نقطة وفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن يونايتد تعرض لضربة قاضية بخسائر مالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني بعد انخفاض أسهم النادي.

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وأضاف أن سعر سهم مانشستر يونايتد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في 13 يونيو الجاري بقيمة 11.07 دولار فقط، بانخفاض قدره 47 % منذ أكتوبر 2021.

وأشار إلى أن سهم يونايتد تراجع بشدة بعدما وصل إلى ذروته بقيمة 20.74 دولار في سبتمبر الماضي، بعد بداية قوية للموسم واستعادة كريستيانو رونالدو.

وجاءت الضربة المالية لـ يونايتد في الوقت الذي يسعى فيه النادي الإنجليزي لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة عقب التعاقد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وتعاقد يونايتد مع تين هاج بعدما قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

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