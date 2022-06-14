كوريا الجنوبية تقسو على منتخب مصر برباعية وديا

فاز منتخب كوريا الجنوبية على مصر برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية.

وتعد المباراة هي الثالث للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، الذي فاز على غينيا وخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وغاب عن منتخب مصر في المباراة الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

وصف المباراة

بدأ إيهاب جلال المباراة بإجراء العديد من التغييرات في التشكيل، وشارك أحمد حمدي بشكل أساسي في وسط الملعب، وكذلك مهند لاشين.

كما عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر.

سيطر منتخب كوريا على اللعب منذ البداية واعتمد الفراعنة على المرتدات لتهديد مرمى أصحاب الأرض.

وخرج حارس كوريا لإبعاد الكرة إلى رمية تماس نفذها منتخب مصر سريعا ووصلت الكرة إلى مصطفى محمد الذي سدد مباشرة مستغلا ابتعاد الحارس عن مرماه لكن الكرة ذهبت للخارج.

وسجل منتخب كوريا الهدف الأول في الدقيقة 17 بضربة رأسية من هوانج يو جو بعد عرضية من ناحية اليسار.

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وأضاف منتخب كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركنية نفذها سون هيونج مين ووصلت إلى كيم يونج الذي تابعها بضربة رأسية في شباك محمد الشناوي.

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ونجح منتخب مصر في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق مصطفى محمد بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

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واستمرت محاولات منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول وسدد عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم كوريا بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة كوريا على الكرة وأنقذ الشناوي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وانطلق منتخب مصر للهجوم وأرسل أحمد رفعت عرضية خطيرة من ناحية اليسار لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى مصطفى محمد.

وأجرى إيهاب جلال التبديل الأول بنزول زيزو بدلا من أحمد رفعت في الدقيقة 69.

وأهدر المنتخب فرصة خطيرة للتعادل بعد ركلة حرة نُفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها الونش بضربة رأسية لتصل الكرة إلى السولية والحارس بعيدا عن المرمى، ليرسل عرضية إلى إبراهيم عادل الذي سدد مباشرة بعيدا عن المرمى.

وغادر مصطفى محمد الملعب وشارك بدلا منه أحمد عاطف في الدقيقة 80.

قبل أن يسجل منتخب كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 84 عن طريق تشو جي سونج بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الشناوي.

وعقب الهدف أجرى إيهاب جلال التبديل الثالث بنزول محمد إبراهيم بدلا من أحمد حمدي.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل تشان هون كون الهدف الرابع لمنتخب كوريا بضربة رأسية سكنت شباك الشناوي.

لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية 4-1 على مصر.