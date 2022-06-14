تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 11:30
كتب : FilGoal
كشف صحيفة تايمز الإنجليزية عن توصل توتنام لاتفاق مع إدارة برايتون من أجل ضم يفيس بيسوما.
يفيس بيسوما
النادي : برايتون
وفقا لتايمز فإن الاتفاق قد أتمم على انضمام اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
ويعرض توتنام عقد لمدة 5 مواسم على اللاعب المالي.
بيسوما كان أحد أهداف أرسنال لتدعيم وسط ملعب الفريق في الموسم المقبل ولكن يبدو أن غريمه قد أتم الصفقة بشكل أسرع.
ويعد بيسوما الصفقة الثالثة لتوتنام في الموسم المقبل بعد التعاقد مع كل من إيفان بيريزيتش وفريسر فورستر.
بيسوما صاحب الـ 25 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.
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