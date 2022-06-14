تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما

كشف صحيفة تايمز الإنجليزية عن توصل توتنام لاتفاق مع إدارة برايتون من أجل ضم يفيس بيسوما.

وفقا لتايمز فإن الاتفاق قد أتمم على انضمام اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ويعرض توتنام عقد لمدة 5 مواسم على اللاعب المالي.

بيسوما كان أحد أهداف أرسنال لتدعيم وسط ملعب الفريق في الموسم المقبل ولكن يبدو أن غريمه قد أتم الصفقة بشكل أسرع.

ويعد بيسوما الصفقة الثالثة لتوتنام في الموسم المقبل بعد التعاقد مع كل من إيفان بيريزيتش وفريسر فورستر.

بيسوما صاحب الـ 25 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

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