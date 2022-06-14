تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

يفيس بيسوما

كشف صحيفة تايمز الإنجليزية عن توصل توتنام لاتفاق مع إدارة برايتون من أجل ضم يفيس بيسوما.

وفقا لتايمز فإن الاتفاق قد أتمم على انضمام اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ويعرض توتنام عقد لمدة 5 مواسم على اللاعب المالي.

أخبار متعلقة
تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد NBA – جولدن ستيت يهزم بوسطن ويخطف التقدم في سلسلة النهائي فلسطين تسحق الفلبين وتتأهل إلى كأس آسيا 2023.. وتسحب معها 6 منتخبات أخرى مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-6-2022 - مصر وكوريا.. ومواجهة نارية في دوري الأمم

بيسوما كان أحد أهداف أرسنال لتدعيم وسط ملعب الفريق في الموسم المقبل ولكن يبدو أن غريمه قد أتم الصفقة بشكل أسرع.

ويعد بيسوما الصفقة الثالثة لتوتنام في الموسم المقبل بعد التعاقد مع كل من إيفان بيريزيتش وفريسر فورستر.

بيسوما صاحب الـ 25 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

اقرأ أيضا

حقيقة الشرط الجزائي بين موسيماني والأهلي وسبب عدم التكريم

أمير مرتضى يعلق على صفقات الزمالك المحتملة

رسالة من رونالدو

الكنغر المجنون يقهر 13 ساحرا

توتنمام يفيس بيسوما
نرشح لكم
تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون تليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة تقارير: بايرن يرفع عرضه لضم ماني.. ويتفق على راتبه الأسبوعي مانشستر سيتي يرد على ليفربول سريعا ويعلن إتمام صفقة هالاند ماتيتش يصل إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع روما الأغلى في تاريخ الريدز.. نونيز ينضم إلى ليفربول أفرغ الخزانة وطار نحو أرض الأحلام.. كيليني ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي
أخر الأخبار
كوريا الجنوبية تقسو على منتخب مصر برباعية وديا 10 دقيقة | منتخب مصر
أحمد ساري مدربا لـ المنصورة بعد اعتذار الكاس 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشواميني: ريال مدريد سيكون دائما هو الاختيار الأول.. وأخبرت الرئيس بأن يوسع غرفة الكؤوس 34 دقيقة | الدوري الإسباني
بيان - موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد بعد الرحيل عن الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب معلول والجزيري.. منتخب تونس يضرب اليابان بثلاثية 50 دقيقة | الوطن العربي
مصطفى محمد يسجل ثاني أهداف منتخب مصر مع إيهاب جلال 59 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد – الزمالك يفتتح مشوار الدوري بمواجهة سموحة والأهلي أمام المعادي ساعة | كرة يد
لمزيد من الحصون الدفاعية.. كومباني مدربا لـ بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا