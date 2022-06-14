بيان - موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد بعد الرحيل عن الأهلي

نفت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي توقيع المدرب مع أي فريق جديد.

وأعلن الأهلي في وقت سابق رحيل مدربه بيتسو موسيماني بالتراضي أمس الاثنين.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

"وصلتنا الشائعات حول وجود بيتسو موسيماني في قطر وأنه وقع عقدا مع فريق جديد".

"شركة "إم تي سبورتس" تود أن تنفي هذه الشائعات غير الصحيحة، لم يوقع موسيماني أو فريقه الفني أي عقد مع فريق جديد وسيعودون إلى جنوب إفريقيا في الوقت المناسب".

"بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق (الأهلي)، تلقى المدرب عددا من الاستفسارات من أندية مختلفة محليا ودوليا من ضمنها منتخبات . لم يرتبط المدرب مع أي فريق حتى الآن".

"الشركة ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بخصوص هذا الأمر".

وأعلن الأهلي تكليف سامي قمصان بمهام تدريب الفريق في الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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