بيان - موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد بعد الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:23

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - أسوان - موسيماني

نفت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي توقيع المدرب مع أي فريق جديد.

وأعلن الأهلي في وقت سابق رحيل مدربه بيتسو موسيماني بالتراضي أمس الاثنين.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

أخبار متعلقة
في غياب معلول والجزيري.. منتخب تونس يضرب اليابان بثلاثية مصطفى محمد يسجل ثاني أهداف منتخب مصر مع إيهاب جلال لمزيد من الحصون الدفاعية.. كومباني مدربا لـ بيرنلي تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون

"وصلتنا الشائعات حول وجود بيتسو موسيماني في قطر وأنه وقع عقدا مع فريق جديد".

"شركة "إم تي سبورتس" تود أن تنفي هذه الشائعات غير الصحيحة، لم يوقع موسيماني أو فريقه الفني أي عقد مع فريق جديد وسيعودون إلى جنوب إفريقيا في الوقت المناسب".

"بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق (الأهلي)، تلقى المدرب عددا من الاستفسارات من أندية مختلفة محليا ودوليا من ضمنها منتخبات . لم يرتبط المدرب مع أي فريق حتى الآن".

"الشركة ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بخصوص هذا الأمر".

وأعلن الأهلي تكليف سامي قمصان بمهام تدريب الفريق في الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

اقرأ أيضا

خسائر مانشستر تحبط الميركاتو

تأهل تاريخي لـ فلسطين

صفقة جديدة لأحد كبار الدوري الإنجليزي

الأهلي يرفض رحيل بانون

الأهلي موسيماني قطر الدوري المصري
نرشح لكم
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة القمة للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.. نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤتمر إيهاب جلال: الهزيمة أمام كوريا لا تعبر عن سير المباراة.. وسأحصل على إجازة لمدة أسبوع أحمد ساري مدربا لـ المنصورة بعد اعتذار الكاس تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون انتهت - كوريا الجنوبية (4)-(1) مصر.. هزيمة قاسية للفراعنة تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا
أخر الأخبار
تقرير: يوفنتوس اتخذ قراره النهائي بشأن موراتا 14 دقيقة | ميركاتو
مقتل حكم في السلفادور بعد اعتداء اللاعبين والجماهير 21 دقيقة | أمريكا
موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 22-23.. وإعلان جدول المباريات 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 22-23.. وإعلان جدول المباريات 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مفاجأة.. ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم إريكسن 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة "منشور استقالة بركات" 53 دقيقة | منتخب مصر
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" ساعة | الكرة المصرية
فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا