لمزيد من الحصون الدفاعية.. كومباني مدربا لـ بيرنلي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - مدرب نابولي

أعلن نادي بيرنلي تعاقده مع البلجيكي فينسنت كومباني لتدريب الفريق دون إعلان مدة التعاقد.

وهبط بيرنلي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ18 في الموسم الماضي.

وأقال بيرنلي مدربه شون دايتش بعد 10 سنوات مع الفريق ليتولى مايك جاكسون المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

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كومباني قال في تصريحات للموقع الرسمي لـ بيرنلي: "نادي بيرنلي هو فريق له تاريخ كبير حقا وإنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لهم. أنا متحمس للتحدي المقبل".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع اللاعبين وتكوين فريق إيجابي رابح لمشجعينا عندما نعود إلى ملعبنا".

وواصل "لقد تأثرت برؤية مجلس الإدارة للنادي والتي تتوافق مع بلدي وأنا أتطلع إلى لعب دوري مع دخولنا موسما مهما".

ورحل كومباني عن تدريب أندرلخت البلجيكي بعد ثلاثة مواسم مع فريقه السابق، كلاعب ومدرب في 2019 قبل أن يتحول لمدرب للفريق في أغسطس 2020.

وحصد كومباني المركز الرابع ثم الثالث في الدوري وصعد لنهائي كأس بلجيكا.

ومن جانبه، قال رئيس بيرنلي آلان بيس: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بفنسنت في نادي بيرنلي لكرة القدم. فينسينت قائد، شهيته للنجاح وتركيزه على قيادة النادي مرة أخرى إلى الدوري الممتاز".

وواصل "لقد أظهر فينسينت أوراق اعتماد رائعة في قيادة أحد أكبر الفرق البلجيكية مرة أخرى إلى كرة القدم الأوروبية ونهائي الكأس الموسم الماضي ونحن متحمسون لفلسفته ونهجه وطموحه للنادي".

ولعب كومباني في صفوف مانشستر سيتي لـ11 عاما فاز خلالها بـ12 بطولة محلية بين الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد والدرع الخيرية.

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