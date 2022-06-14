تليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه

يسعى نادي مانشستر سيتي للحصول على أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الحالي من عمليات بيع اللاعبين.

وفقا لصحيفة تليجراف فإن النادي يسعى لبيع 8 لاعبين خلال الصيف الحالي لتوفير ذلك المبلغ.

أول اللاعبين هو فيران توريس الذي سيحصل النادي على 55 مليون جنيه إسترليني من أجله بعد أن تمت صفقة بيعه لبرشلونة.

الصفقة الثانية التي تمت أيضا هو بيدرو بورو الذي تم بيعه لسبورتنج لشبونة مقابل 7 مليون جنيه إسترليني.

النادي ينتظر أيضا بيع كل من جابرييل جيسوس مقابل 55 مليون إسترليني، ورحيم ستيرلنج 60 مليون إسترليني، وجافين بازونو 15 مليون إسترليني، ويانخيل هيريرا، ومورجان روجرز مقابل 20 مليون إسترليني.

وسيصل مجموع اللاعبين بالكامل إلى 207 مليون إسترليني وقد يزيد المبلغ في حال أتت عروض لكل من زينشينكو أو ناثان أكي أو إلكاي جوندوجان.

ويسعى مانشستر سيتي لإتمام عمليات البيع من أجل التحرك بسهولة لشراء مارتن كوكوريا وكالفين فيليبس.

مانشستر سيتي كان قد أتم أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

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