تشكيل كوريا - سون يقود الهجوم أمام مصر

يقود سون هيونج مين نجم توتنام وهداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محمد صلاح تشكيل كوريا الجنوبية في مواجهة مصر.

ويستضيف ملعب سيول كاس العالم مباراة مصر وكوريا الجنويبة ضمن استعدادات المنتخب الكوري لخوض لكأس العالم 2022.

ويتواجد أوي جو هوانج رفقة سون هيونج مين في هجوم كوريا الجنوبية في ظل غياب هوانج هي تشان مهاجم ولفرهامبتون الذي انضم إلى تدريبات الجيش الكوري لقضاء خدمته العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع.

فيما يغيب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن المباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بكأس العالم رفقة البرتغال وغانا وأوروجواي.

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