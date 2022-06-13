مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن رؤيته الفنية كانت سبب في إبقاء المغربي أشرف بنشرقي بديلا في لقاء الداخلية في الكأس.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فضلت الدفع بعدد من الشباب لأنهم مستقبل الزمالك، ومباريات الكأس تختلف عن الدوري لأن مباريات الدوري لا يوجد فيها أشواط إضافية أو ركلات جزاء".

وفاز الزمالك على الداخلية 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022 في الوقت الإضافي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "اللاعبين الشباب الذين شاركوا قد يكونوا مستقبل النادي وفقا لاستراتيجية الزمالك، وعليهم أخذ الأمور بجدية واحترافية لاثبات أنفسهم".

وواصل "جهزت مجموعة من الناشئين وأدخلتهم لتعويض الغيابات في صفوف الفريق في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة".

وأوضح "شيكابالا شارك في المباراة بعد فترة طويلة من الغياب، وإذا كان جاهزا بشكل كامل لسجل هدفين".

وأكمل "الهدف الذي دخل في مرمى الزمالك تم تسجيله أثناء تلقي محمد عبد الغني العلاج خارج الملعب، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه قبل لقاء القمة أمام الأهلي".

وتابع "من الصعب الحديث عن الاستعانة بالناشئين في مباراة القمة المقبلة، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين مع المنتخب سيعودون عقب لقاء كوريا الجنوبية، بخلاف إصابة كل من حازم إمام والمثلوثي وأحمد فتوح وإمام عاشور وأوناجم".

وأوضح "نستعد للمباراة وفقا لما يحتاجه الزمالك في اللقاء والدليل على ذلك الاعتماد على يوسف أسامة وعمره 19 عاما، ومصلحة الزمالك هي الفوز والتأهل لدور الـ16 للكأس".

وأتم تصريحاته "لا أريد الحديث مجددا عن مشاكل الكرة المصرية فيما يتعلق بوضع جدول المباريات، خاصة وأن الفريق سيواجه البنك الأهلي بعد مباراة الأهلي بأيام قليلة كما أننا سنلعب مباراة كل 3 أيام خلال شهر يوليو المقبل".

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، على أن يعود لمرانه الجماعي يوم الأربعاء.

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