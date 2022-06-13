بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

هوانج هي تشان - أرسنال وولفرهامبتون

تأكد غياب هوانج هي تشان مهاجم فريق ولفرهامبتون عن منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر.

مصر تواجه كوريا ظهر غد الثلاثاء في مباراة ودية، ضمن استعدادات كوريا للمشاركة في كأس العالم.

وحسب وكالة الأنباء الكورية، فإن هوانج هي تشان مهاجم فريق ولفرهامبتون، انضم إلى تدريبات الجيش الكوري لقضاء خدمته العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع.

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وبذلك، يغيب صاحب الـ26 عاما عن مواجهة منتخب مصر الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية ظهر غد الثلاثاء، في مباراة ودية ضمن استعدادات كوريا لنهائيات كأس العالم.

وجاءت قائمة كوريا الجنوبية لمواجهة مصر كالتالي:

حراس المرمى: كيم سونج جو (كاشيوا ريسول) - جو هيون وو - (أولسان هيونداي) - سونج بوم كيون (تشونبوك هيونداي) - كيم دونج جون (جيجو يونايتد).

الدفاع: كيم يونج جوون (أولسان هيونداي) - كيم تاي هوان (أولسان هيونداي) - كوون كيونج وون (جامبا أوساكا) - جونج سيونج هيون (جيمتشون سانجمو) - تشو يو مين (دايجون هانا سيتيزن) - لي يونج (جيونبوك هيونداي) - كيم مون هوان (جيونبوك هيونداي) - كيم جين سو (جيونبوك هيونداي) - هونج تشول (دايجو) - بارك مين جيو (سوون).

الوسط: بايك سيونج هو (جيونبوك هيونداي) - كيم جين جيو (جيونبوك هيونداي) - سونج مين كيو (جيونبوك هيونداي) - كيم دونج هيون (جانجوون) -هوانج إنبيوم (سيوول) - نا سانج هو (سيوول) - كو سيونج بيوم (جيمتشون سانجمو) - كوون تشانج هون (جيمتشون سانجمو) - جيونج وو يونج (فرايبورج) - سون هيونج مين (توتنام).

الهجوم: هوانج أوي جو (بوردو) - تشو جي سونج (جيمتشون سانجمو).

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