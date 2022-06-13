في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 18:18

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

بعد 20 شهرا من البطولات مع الأهلي، رحل بيتسو موسيماني عن الفريق بشكل رسمي.

أعلن الأهلي رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي تتلخص في 7 نقاط كالتالي.

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1-استعرض الأهلي مع موسيماني سلبيات الفترة السابقة من تراجع نتائج الدوري وخسارة نهائي الأبطال، وتراجع مستوى اللاعبين.

2-إدارة الأهلي قدمت رؤيتها لـ موسيماني للفترة المقبلة، مع السماح له بالعمل بها أو التغيير فيها، ومن ضمن تلك الرؤية فكرة دعم الجهاز الفني بعناصر جديدة وتطوير الجانب البدني، بجانب إبداء ملاحظات على بعض تصريحات المدرب عقب لقاء الوداد.

3- موسيماني نقل لإدارة الأهلي شعوره بضغوط، وأنه لم يعد يتحمل أو يجد الأمر مستساغا أو مقبولا بالنسبة له.

4-مسؤولو الأهلي حاولوا تهدئة موسيماني وأكدوا له بأنهم مقتنعين به ولا أحد يتقبل التشكيك فيه أو انتقاده، والنادي التزم دائما بدعمه، ولكن لا مانع في الوقت ذاته من علاج المشاكل الواضحة في الفريق.

5-موسيماني في المقابل نقل لإدارة الأهلي شعوره بعدم الراحة، وأنه يفضل الرحيل رفقة باقي الجهاز المعاون.

6-إدارة الأهلي رأت بأن موسيماني اتخذ قراره عن اقتناع وتفكير سابق حسب شواهد كثيرة تؤكد رغبته في عدم الاستمرار.

7-تقديرا لتاريخ موسيماني ومساهماته مع الأهلي، قررت الإدارة عدم تفعيل الشرط الجزائي، وأن يتم فض الارتباط بين الطرفين بالتراضي.

كان موسيماني قد عاد أول أمس السبت إلى القاهرة بعد حضور دورة تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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