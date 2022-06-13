المشرف على الكرة في الداخلية: سنضم بعض الناشئين من الأهلي والزمالك

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

يرى عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في الداخلية أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في كأس مصر رغم الخسارة.

وفاز الزمالك على الداخلية 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022 في الوقت الإضافي. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
الزمالك يُحبط مفاجأة الداخلية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر بينهم ثنائي الدرجة الثانية.. تعرف على جميع المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟

وقال الدسوقي عبر صدى البلد: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك والفريق ظهر بمستوى مشرف".

وأضاف "لدينا خبرة الدوري لأننا لعبنا 9 مواسم في البطولة، وهذا سيساعدنا في الموسم المقبل".

وواصل "القوام الأساسي سوف يستمر مع الفريق في الدوري الممتاز مع بعض الإضافات بلاعبين أصحاب خبرات من الدوري وبعض الناشئين".

وأتم تصريحاته "سنضم بعض الناشئين والشباب من الأهلي والزمالك، ولكن سنتفاوض أولا مع القطبين على اللاعبين".

وتأهل الداخلية للدوري الممتاز الموسم المقبل بعد عدة سنوات من الغياب.

اقرأ أيضا

كواليس رحيل موسيماني

لاعب الدوري الإنجليزي يغيب عن مواجهة مصر بسبب الجيش

أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي

رسالة من رونالدو

الداخلية الأهلي الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة
أخر الأخبار
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها 2 ساعة | الكرة المصرية
محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط