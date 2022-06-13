المشرف على الكرة في الداخلية: سنضم بعض الناشئين من الأهلي والزمالك

يرى عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في الداخلية أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في كأس مصر رغم الخسارة.

وفاز الزمالك على الداخلية 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022 في الوقت الإضافي. (طالع التفاصيل)

وقال الدسوقي عبر صدى البلد: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك والفريق ظهر بمستوى مشرف".

وأضاف "لدينا خبرة الدوري لأننا لعبنا 9 مواسم في البطولة، وهذا سيساعدنا في الموسم المقبل".

وواصل "القوام الأساسي سوف يستمر مع الفريق في الدوري الممتاز مع بعض الإضافات بلاعبين أصحاب خبرات من الدوري وبعض الناشئين".

وأتم تصريحاته "سنضم بعض الناشئين والشباب من الأهلي والزمالك، ولكن سنتفاوض أولا مع القطبين على اللاعبين".

وتأهل الداخلية للدوري الممتاز الموسم المقبل بعد عدة سنوات من الغياب.

اقرأ أيضا

كواليس رحيل موسيماني

لاعب الدوري الإنجليزي يغيب عن مواجهة مصر بسبب الجيش

أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي

رسالة من رونالدو