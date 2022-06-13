دوري الأمم - كرواتيا تعقد حسابات فرنسا بالفوز الرسمي الأول بعد 24 عاما

بعد 25 عاما، حقق منتخب كراوتيا الفوز الأول على فرنسا في تاريخ مواجهتهم لتتعقد حسابات بطل العالم ويفقد حظوظه في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: لوكا مودريتش عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة السابعة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الدنمارك في الصدارة، بينما توقف رصيد فرنسا عند نقطتين في المركز الأخير.

وقبل تلك المباراة، لم تفز كرواتيا أمام فرنسا حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية في الـ8 مناسبات التي جمعت بين المنتخبين، حيث فازت فرنسا 6 مرات وتعادلا في مواجهتين.

وكانت أول مواجهة جمعت بين المنتخبين عام 1998 في نصف نهائي كأس العالم، فازت حينها فرنسا بهدفين لهدف وتوجت باللقب.

وأصبح جريزمان سادس أكثر لاعب ظهورا بقميص منتخب فرنسا (108 مباراة) متساويا مع زين الدين زيدان.

ويتعين على فرنسا الفوز في مباراتها القادمة أمام النمسا لتجنب الهبوط إلى المستوى الثاني.

التشكيل

بدأ كيليان مبابي وكريم بنزيمة ثنائي هجوم فرنسا أساسيا في مواجهة كرواتيا ضمن مباريات الدوري الأمم الأوروبية.

بينما قاد لوكا مودريتش خط وسط كرواتيا.

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: جول كوندي - إبراهيما كوناتي - بريسنيل كيمبيمبي - لوكاس ديني

خط الوسط: ماتيو جيندوزي - بوبكار كامارا - كريستوفر نكونكو - أدريون رابيو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيمة

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: إيفيكا إيفوسيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - مارتن إرليك - جوسيب سوتالو - جوسيب ستانيسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أنتي بوديمير - جوسيب بريكالو

أحداث المباراة

افتتح منتخب كرواتيا التسجيل سريعا في الدقيقة 5 عن طريق ضربة جزاء بعد سقوط براهيم كوناتي ثم انبرى لها لوكا مودريتش وسددها على يسار الحارس.

وجاءت أولى المحاولات فرنسا لإدراك التعادل عن طريق كريستوفر نكونكو بعدما سدد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 21 من على حدود منطقة الجزاء لكن مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس ايفيكا ايفيوسيتش.

ورد منتخب كرواتيا على محاولات بطل العالم في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من أنتي بوديمير من داخل يمين منطقة الجزاء لكن اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية.

وعادت محاولات فرنسا بعد عرضية في الدقيقة 40 إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كريستوفر نكونكو برأسية غير متقنة مرت بالكرة أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس ايفيكا ايفيوسيتش.

وتواصلت محاولات فرنسا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد ركلة ركنية نفذها كريستوفر نكونكو إلى داخل منطقة الجزاء لتجد متابع من لوكاس دين الذي يسددها لكن تصطدم بأحد المدافعين وتمر بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وسيطر منتخب كرواتيا على أحداث الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية عن طريق لوفرو ماجير لاعب منتخب كرواتيا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مايك مينيان بصعوبة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وهدد أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا في محاولة آخرى للتعادل في الدقيقة 79 من داخل يمين منطقة جزاء كرواتيا مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة على الحارس ايفيكا ايفيوسيتش.

وتكررت محاولات فرنسا لكن تلك المرة عن طريق كيليان مبابي عند الدقيقة 88 بعد ركلة حرة مباشرة لكن مرت بشكل بعيد للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس ايفيكا ايفيوسيتش لتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء.

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