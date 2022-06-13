تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي

يصر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية ومنتخب فرنسا.

واختار تشافي، المدافع الفرنسي لمرافقة رونالد أراوخو في دفاع برشلونة للموسم الجديد.

ويأمل تشافي في حل المشكلة الاقتصادية للفريق الكتالوني وتخفيض راتب اللاعبين للحصول على توقيع اللاعب.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن التعاقد مع كوندي قد يكلف برشلونة 60 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى وجود منافسة من تشيلسي مع برشلونة على المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما.

ويرى تشافي أن كوندي حل مهم لدفاع الفريق بينما أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الذي ارتبط اسمه ببرشلونة سيكون له دور ثانوي.

ويثق تشافي في رحيل صامويل أومتيتي وكليمنيت لينجليه كما أنه أخبر جيرارد بيكيه بالفعل أنه لن يكون أولوية في خططه الموسم المقبل.

ويضع تشافي، إريك جارسيا مدافع الفريق كبديل رئيسي للمدافعين خلال الفترة المقبلة.

وانتقل كوندي إلى إشبيلية من بوردو الفرنسي في صيف 2019 مقابل 25 مليون يورو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم في مختلف المسابقات ونجح المدافع الفرنسي في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

ولعب كوندي 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي حتى الآن.

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