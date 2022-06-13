الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم موعد قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة.

وحددت الرابطة الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية مساء موعد إجراء القرعة بمقر الاتحاد المصري بالجزيرة.

ويتواجد الإسماعيلي رفقة فيوتشر وغزل المحلة وإنبي لدور قبل النهائي، بعد تخطي مرحلة المجموعات من المسابقة.

وتأهل فيتوتشر لتلك المرحلة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

فيما اعتلى الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فصعد منها غزل المحلة المتصدر، وإنبي كأفضل مركز ثاني.

وكانت مرحلة المجموعات من البطولة المستحدثة قد أقيمت في شهر يناير من العام الجاري.

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