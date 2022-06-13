تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي

"رحلة ستبقى دائما في قلبي" بتلك الكلمات ودع بيتسو موسيماني المدير الفني جماهير الأهلي بعد قرار رحيله عن الفريق.

وأعلن الأهلي فسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي بين الطرفين وتمنى للمدرب الجنوب إفريقي التوفيق في خطواته المقبلة.

وحقق موسيماني العديد من الإنجازات وقت قيادته الفنية للفريق الأحمر من بينها حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة واحدة كما حقق برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

التفوق في الإقصائيات

أبرز ما يميز مسيرة موسيماني مع الأهلي هو تفوق المدير الفني الجنوب إفريقي في المباريات الإقصائية بدوري أبطال إفريقيا.

خسر موسيماني مباراة وحيدة في الأدوار الإقصائية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا منذ توليه المهمة وكانت هي المباراة الأخيرة في مسيرته مع الفريق.

إذ لم يخسر موسيماني مع الأهلي سوى أمام الوداد المغربي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وغير ذلك حقق سجلا قياسيا بعدم الخسارة في 16 مباراة إقصائية.

وحقق موسيماني مع الأهلي الفوز في 12 مباراة إقصائية بدوري الأبطال وتعادل 4 مرات بينما خسر مباراة وحيدة.

استهل موسيماني مسيرته القارية مع الأهلي بالفوز ذهابا وإيابا على فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال قبل أن يحقق لقب البطولة بالانتصار على الزمالك في النهائي.

أما في نسخة موسم 2020-2021 تفوق الأهلي تحت قيادة موسيماني ذهابا وإيابا على سونيديب من النيجر قبل أن يتفوق على صنداونز والترجي وكايزر تشيفز عقب دور المجموعات.

وفي النسخة الأخيرة تخطى الأهلي فريق الحرس الوطني من النيجر في الدور التمهيدي قبل أن يتأهل على حساب الرجاء المغربي ووفاق سطيف في الأدوار الإقصائية ويخسر من الوداد في النهائي.

المنافس التقليدي

حسم موسيماني خلال مسيرته مع الأهلي التفوق على الزمالك المنافس التقليدي في أربع مباريات.

أولى لقاءات موسيماني أمام الزمالك مع الأهلي كانت مباراة تم وصفها بـ "نهائي القرن" في نهائي نسخة 2020 من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي وقتها في تحقيق أولى ألقابه تحت قيادة موسيماني وأعاد دوري أبطال إفريقيا إلى النادي بعد غياب سبعة أعوام.

وواصل موسيماني تفوقه في لقاءات القمة بعد الفوز على الزمالك مجددا وبنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول من الدوري.

وحافظ موسيماني على سجله بدون هزيمة أمام الزمالك مع الأهلي عندما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الدور الثاني.

وأخيرا اختتم موسيماني خوضه لمباريات القمة مع الأهلي بالفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدور الأول من النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

برونزية تاريخية

بخلاف حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، نجح موسيماني في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي من أصل ثلاث مرات حصل فيهم الأهلي على الميدالية.

وكانت مشاركة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية تحت قيادة موسيماني قد شهدت الخسارة الأولى للمدرب الجنوب إفريقي مع القلعة الحمراء وكانت أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي.

ورغم تلك الخسارة نجح الأهلي وقتها في حصد الميدالية البرونزية متفوقا على بالميراس البرازيلي.

ولم تكن تلك البرونزية هي الأبرز لموسيماني مع الأهلي إذ نجح في تحقيق برونزية أخرى تاريخية في النسخة التالية رغم غياب 8 لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بالإضافة إلى علي معلول من تونس وأليو ديانج من مالي.

وانضم الثنائي معلول وديانج قبل خمسة أيام من مباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية بسبب خروج منتخبهما بين انضم لاعبو منتخب مصر عقب مباراة الأهلي الأولى.

وبالرغم من تلك الغيابات نجح الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على مونتيري في ربع النهائي والخسارة من بالميراس في نصف النهائي والتفوق على الهلال السعودي بطل آسيا برباعية دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

خسارة الدوري

بعد تفوق الأهلي في مسابقة الدوري وحصد اللقب خمس مرات على التوالي، فشل الفريق تحت قيادة موسيماني في الفوز بالنسخة السادسة.

وخسر موسيماني لقب الدوري في الموسم الوحيد الذي خاضه مع الأهلي، إذ وقت توليه قيادة الفريق كانت بعد حسم الأهلي اللقب بالفعل ولم ينته الموسم الحالي.

تعثر الأهلي أكثر من مرة في الموسم الماضي من الدوري وبرر موسيماني ذلك بسبب ضغط المباريات بالإضافة لخوض لقاءات في فترة الأولمبياد دون كامل لاعبيه.

ووعد موسيماني جماهير الأهلي بعد نهاية المسابقة الموسم الماضي بتفهمه لطبيعة المسابقة وهو ما سيجعله يحقق اللقب الموسم الحالي.

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