عن السحر وعدم النوم والسذاجة الكروية.. أبرز 10 تصريحات لـ موسيماني مع الأهلي

رحل موسيماني عن الأهلي، ولكن تصريحاته المثيرة للجدل أحيانا والصادمة في أحيان أخرى ستظل عالقة في أذهان الجمهور الأحمر.

وأعلن الأهلي قبل قليل فسخ تعاقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

تصريحات كثيرة بارزة أطلقها بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي طوال مسيرته مع الفريق الأحمر.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز 10 تصريحات قالها بيتسو موسيماني مع الأهلي.

1- لست ساحرا ودوري كمدرب هو تعليم اللاعبين كيفية التحرك والتمرير وخلق المساحات والباقي لا أستطيع التحكم فيه.

2- الضغوط هي جزء من حياة الأهلي ولا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي ومنذ أن توليت المهمة وأنا أعيش في هذه الأجواء.

3- لا أعرف سبب الفوز في مباريات صعبة وعدم الإجادة في مباريات أقل. نقوم بعملنا ونلعب بطريقتنا، وجهازنا الفني يحضر جيدا لكل مباراة.

4- النقد يعطيني دوافع ويحمسني أنا ولاعبي فريقي، والفرق التي تنافسنا على الدوري سأفوز عليها.

5- أفضل أن ألعب كل ثلاثة أيام مع استمراري في دوري أبطال إفريقيا على أن ألعب كل خمسة أيام في بطولة واحدة وأخسر الأخرى.

6- ليس لدي أبو تريكة وبركات وجمعة لتتم مقارنتي بـ جوزيه.

7- لا يمكن أن تكسب كل شيء في كرة القدم ومن الممكن أن تنظر حولك في العالم وستعرف أنها الحقيقة.

8- لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ. يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز.

9- وصلت مصر ساذجا ولا أعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم ولم أفهم الدوري وثقافة اللاعبين وتعاليم الدين وأمور أخرى كثيرة وجئت فقط من أجل كرة القدم، بعد ذلك فهمت أن الأمور في مصر أكبر من كرة القدم.

10 أقسم لكم أن الأهلي سيكون أفضل في الموسم المقبل، بعدما فهمت الدوري المصري والتعامل مع هذه المسابقة سيكون بذكاء أكبر.

🔘 أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف 🔘 أكثر اللاعبين صناعة للأهداف 🔘 أكثر اللاعبين مـــــــــشــاركـــــــة إحصائيات لاعبي الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 🔢 pic.twitter.com/Z24Lu55w1b — FilGoal (@FilGoal) June 13, 2022

اقرأ أيضا

كواليس فسخ تعاقد الأهلي مع موسيماني

خطوة من وزارة الرياضة تجاه اتحاد الكرة

خطاب من الأهلي للجنة الأولمبية

مدرب كوريا يعلق على غياب صلاح