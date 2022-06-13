تشكيل الداخلية – سنغالي يقود الهجوم وقناوي ظهير أيمن أمام الزمالك

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

يقود إسماعيل بامبا المهاجم السنغالي، هجوم الداخلية أمام الزمالك، فيما يحرس رضا السيد المرمى.

أعلن سيد عيد مدرب الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الداخلية شهد البدء بـ إسماعيل بامبا في الهجوم، فيما يحرس رضا السيد المرمى.

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ويلعب سيد بتشكيل 4-3-3، يوجد فيه محمود شديد قناوي كظهير أيمن.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس: رضا السيد.

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.

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