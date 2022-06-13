بايرن ميونيخ يعلن انضمام ريان جرافنبرخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام ريان جرافنبرخ لاعب أياكس الهولندي إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الحالية.

ووقع اللاعب صاحب الـ20 عاما على عقد مدته 5 أعوام أي حتى يونيو 2027.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي للنادي عقب الانضمام: "عندما جاء العرض من بايرن ميونيخ، لم أضطر إلى التفكير في الأمر لفترة طويلة. بايرن هو أحد أكبر الأندية على الإطلاق. لاعبون من جميع أنحاء العالم يريدون اللعب لهذا النادي.

وأضاف "القدوم إلى ميونيخ يعني الفوز بالعديد من الألقاب، كل شيء ممكن مع هذا النادي، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا".

فيما قال أوليفر كان، المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيج على اللاعب: "الكثير من الأندية الأوروبية أرادت التوقيع معه لكنه اختار بايرن ميونيخ، أنه قادر على التطور بشكل ملحوظ، لاعب في مثل مهارته سيكون له دور كبير في مستقبل بايرن".

بينما قال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للرياضة: "إنه أحد أكبر المواهب في أوروبا، ولديه قدرة فنية رائعة ويجد دائمًا الحلول في المساحات الضيقة. حقيقة اختياره لنادي بايرن ميونيخ تظهر أنه مقتنع بنا كنادي، ونحن نحب اللاعبين بهذه العقلية، نحن على ثقة من أننا سنستمتع بالكثير من النجاح معه".

وأسهم جرافنبرخ في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

وشارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 42 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6.

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