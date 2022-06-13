كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف لـ في الجول خطواته بعد قرار "حل مجلس الإدارة"

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات.

وكان قد تقدم شريف الشمرلي المرشح السابق على مقعد رئاسة الاتحاد بدعوى لإبطال نتيجة الانتخابات وتم قبولها.

وقال عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الطائرة لـ FilGoal.com: "بالفعل صدر القرار من مركز التسوية والتحكيم لكن الاتحاد لم يحل".

وأوضح مخلوف "ذلك الحكم من الدرجة الأولى ولدينا الحق في الاستئناف خلال 40 يوما من صدور الحكم".

وتابع أمين صندوق اتحاد الطائرة "بالطبع سنتقدم باستئناف على الحكم خلال المهلة المحددة".

وكان ياسر قمر قد حصد منصب رئيس انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة بفارق ستة أصوات عن الشمرلي.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي من ياسر قمر رئيس الإدارة بينما هناء حمزة في منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف أمينا للصندوق.

بينما يتكون الأعضاء من تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ومحمود الفقي ويوسف حسن وشوكت صابر ووائل قنديل.

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