وائل جمعة: موسيماني أصبح جزءا من تاريخ الأهلي.. ليست لدي مشكلة معه وهذا ما طلبته

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - موسيماني

نفى وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تكون لديه مشكلة مع بيتسو موسيماني المدير الفني.

وكان الأهلي قد أعلن فسخ التعاقد بالتراضي مع موسيماني بناء على طلب المدير الفني الجنوب الإفريقي.

وتسائل صحفي نيجيري عن سبب انتقاد لاعبي الأهلي القدامى وعلى رأسهم وائل جمعة لموسيماني.

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وكتب الصحفي النيجيري "شيء وحيد واضح للرحيل المفاجيء لبيتسو موسيماني عن الأهلي/ العديد من اللاعبين السابقين بالنادي سعداء لرؤية ذلك".

وتابع "وائل جمعة أحد هؤلاء ولكن لماذا لم يعجبهم موسيماني إلى هذا الحد؟".

ورد وائل جمعة على الصحفي النيجيري "ليست لدي أي مشكلة مع موسيماني، لقد أصبح جزءا من تاريخنا".

وشدد في ختام حديثه "كل ما قلته هو إنه إذا لم يكن لديه المزيد ليضيفه إلى نادينا فالأفضل أن يرحل بكل احترام".

وكشف الأهلي عن تعيين سامي قمصان المدرب العام كمدير فني مؤقت للفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وتواجد موسيماني في المغرب بالفترة الماضية للحصول على دورة تدريبية، وعند عودته اجتمع مع إدارة الأهلي.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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