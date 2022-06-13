منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة كوريا

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر في كوريا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريباته استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا غدًا الثلاثاء .

بدأ المران بكلمة إيهاب جلال مع اللاعبين ثم تدريبات بدنية وتقسيمة، واختتم المران بالتسديد على المرمى .

وشهد مران منتخب مصر حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، ومحمد بركات عضو اتحاد الكرة، وسفير مصر في كوريا خالد عبد الرحمن.

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وحرص السفير المصري على توجيه الدعوة لبعثة منتخب مصر لتناول الغداء معه.

ويستضيف ملعب سيول المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى كوريا ظهر أمس الأحد.

وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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