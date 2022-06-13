مدير سيتي: هالاند لديه كل صفات المهاجم المثالي.. كنا نراقبه منذ سنوات

يرى تكسيكي بجيريستين مدير مانشستر سيتي أن مهاجمه الجديد إرلينج هالاند لا ينقصه أي صفة من صفات المهاجم المثالي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي صباح الإثنين إتمام صفقة ضم إيرلنج هالاند بنجاح.

قال تكسيكي في تصريحات لموقع ناديه: "لقد راقبنا إرلينج لعدة سنوات، لذلك يُسعدنا ضمه إلى مانشستر سيتي".

وأضاف "إنه موهبة مذهلة، وكان دائما أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية".

وأكمل "سجل هالاند التهديفي استثنائي وما قدمه مع بروسيا دورتموند وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص أثبت أنه قادر على النجاح على أعلى مستوى".

وواصل مدير سيتي "إرلينج لديه كل ما نريده في المهاجم ونحن على يقين من أنه سيتألق في هذا الفريق وهذا النظام".

وتابع "لقد كان صعوده رائعا، لكنه لا يزال عمره 21 عاما فقط. أفضل سنواته لازالت أمامه ونحن على ثقة من أنه يمكنه العمل بشكل أفضل مع بيب جوارديولا".

وأتم "إنها صفقة مهمة للغاية لنادينا، وأنا متأكد من أن جماهيرنا ستستمتع بمشاهدة أداء إرلينج بقميص سيتي".

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ويأتي إعلان سيتي للصفقة بعد أسابيع من توصله لاتفاق مع بروسيا دورتموند، وبعد ساعات من إعلان بنفيكا البرتغالي بيع مهاجمه داروين نونيز إلى ليفربول.

وأفاد الفريق السماوي في بيان نشره عبر موقعه: "يُسعد نادي مانشستر سيتي تأكيد تعاقده مع إرلينج هالاند قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني".

وأوضح البيان أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سينضم إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة.

وبذلك سيبقى المهاجم النرويجي داخل أروقة ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2027.

هالاند، نجل آلف إينج لاعب مانشستر سيتي السابق، انضم إلى سيتي بعدما أثبت قدرة فائقة على تسجيل الأهداف خلال وجوده مع أندية مولده النرويجي، وريد بول سالزبورج النمساوي ودورتموند الألماني.

سجل هالاند، صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج، 86 هدفا خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند.

وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/21.

وكان هالاند قد أبلغ ناديه بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، فيما أبلغ سيتي دورتموند بأن النادي ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

وخضع هالاند للكشف الطبي في بروكسل الشهر الماضي، تمهيدا لإتمام الانتقال.

ويسعى إيرلنج لإكمال إرث والده مع مانشستر سيتي، حيث ولد في 21 يوليو عام 2000 في مدينة ليدز الإنجليزية، حيث كان ألفي هالاند يلعب كظهير أيمن لليدز يونايتد، قبل أن ينتقل في ذات العام إلى مانشستر سيتي ويلعب معهم 3 سنوات.

ربما لم يشتهر ألفي هالاند سوى بسبب تدخل روي كين الشهير عليه، قبل أن يصبح والدا لأبرز لاعب مولود في الألفية الثالثة.

ويأتي هالاند إلى سيتي محملا بالكثير من الآمال لمانشستر سيتي، في ظل غياب وجود مهاجم صريح قوي عن الفريق منذ رحيل سيرخيو أجويرو إلى برشلونة. ربما يكون هو القطعة المفقودة للحصول على دوري أبطال أوروبا.

هالاند اليافع بدأ مسيرته مع بيرن في النرويج، ولم يسجل أي هدف في 16 مباراة، قبل أن يبدأ في الانفجار بتسجيل 20 هدفا في 50 مباراة مع

مولده، ويظهر للعالم مع ريد بل سالزبورج في النمسا حيث سجل 29 هدفا في 27 مباراة.

العالم سمع بشكل موسع عن هالاند بعد أن سجل 9 أهداف في كأس العالم للشباب، في مباراة واحدة كانت ضد هندوراس عام 2019، ورغم خروج النرويج وعدم تسجيل هالاند أي أهداف أخرى، عرف العالم بوجود قنبلة نرويجية تنتظر الانفجار، قبل أن ينتقل إلى دورتموند ويسجل 85 هدفا في 88 مباراة منذ انتقاله إليه في 2020.

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