الأغلى في تاريخ الريدز.. نونيز ينضم إلى ليفربول

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 10:00

كتب : FilGoal

داروين نونيز - بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن انتقال مهاجمه داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر بنفيكا في بيانٍ رسمي أن الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو إضافات.

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي في وقتٍ سابق أن العقد سيمتد لـ 6 مواسم مقبلة.

وبات نونيز ثالث لاعب أوروجوياني في تاريخ ليفربول بعد لويس سواريز وسيباستيان كواتيس.

ويعد نونيز ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد البرتغالي فابيو كارفاليو الذي انتقل من فولام.

نونيز (22 عامًا) بدأ مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ويمتلك نونيز 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

وبات نونيز أغلى صفقة في تاريخ ليفربول كاسرًا رقم فيرجيل فان دايك الذي انضم قادمًا من ساوثامبتون في شتاء 2018 مقابل 85 مليون يورو.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.

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