رغم صفقة الـ100 مليون يورو.. بيع نونيز ليس أكبر مكاسب بنفيكا

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

داروين نونيز - بنفيكا وليفربول

واصل نادي بنفيكا تحقيق مكاسب مالية ضخمة من لاعبيه الذين يبيعهم إلى أكبر أندية أوروبا، حين أعلن أحدث صفقة بيع أبرمها.

وأعلن بنفيكا بيع هدافه داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو + 25 مليون يورو كمتغيرات.

المبلغ الضخم قد يجعل البعض يتخيل أن صفقة بيع نونيز هي أغلى صفقة بيع أبرمها النادي البرتغالي، لكنه يأتي في المركز الثاني.

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فقد أبرم بنفيكا أغلى صفقاته حين باع جواو فيليكس إلى أتليتكو مدريد مقابل 127 مليون يورو في صيف 2019.

وجاءت أغلى 5 صفقات باعها بنفيكا كالتالي:

جواو فيليكس إلى أتليتكو مدريد مقابل 127 مليون يورو

داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو

روبن دياش إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو

إيدرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو

أليكس فيستيل إلى زينيت مقابل 40 مليون يورو

وبات نونيز ثالث لاعب أوروجوياني في تاريخ ليفربول بعد لويس سواريز وسيباستيان كواتيس.

ويعد نونيز ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد البرتغالي فابيو كارفاليو الذي انتقل من فولام.

نونيز (22 عامًا) بدأ مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ويمتلك نونيز 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

وبات نونيز أغلى صفقة في تاريخ ليفربول كاسرًا رقم فيرجيل فان دايك الذي انضم قادمًا من ساوثامبتون في شتاء 2018 مقابل 85 مليون يورو.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو

بنفيكا ليفربول
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