ماتيتش يصل إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع روما

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

ماتيتش

وصل نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع روما ليلعب في صفوفه الموسم المقبل.

نيمانيا ماتيتش

النادي : مانشستر يونايتد

روما

وانتهى تعاقد ماتيتش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

اللاعب الصربي صاحب الـ 33 عاما شوهد في مطار روما في إيطاليا صباح اليوم.

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وفقا للصحفي الموثوق جيانلوكا ديمارزيو ماتيتش سيخضع للكشف الطبي قبل الإعلان رسميا عن توقيعه مع روما في صفقة انتقال حر.

وسيوقع ماتيتش مع روما على عقد لمدة موسم واحد فقط قابل لتمديد لموسم إضافي مقابل 3.5 مليون يورو.

ماتيتش سيجتمع بـ جوزيه مورينيو للمرة الثالثة، وذلك بعدما لعب تحت قيادته في تشيلسي، ثم مانشستر يونايتد من قبل.

صاحب الـ33 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد نهاية عقده الذي استمر مع الفريق لخمس سنوات.

وسيكون الدوري الإيطالي هو محطة اللاعب الصربي الخامسة في مسيرته بعدما لعب في الدوري الصربي، ثم الهولندي، والدوري الإنجليزي والبرتغالي.

كان مورينيو قد حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي رفقة روما خلال الموسم المنقضي، كلقب قاري أول في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وسيشارك الذئاب في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

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